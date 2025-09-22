La Diputación de Soria da luz verde a la ejecución de la primera fase del centro formativo Maderaula Lab

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, tras la Junta de Gobierno Local. - EUROPA PRESS

SORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria celebrada este lunes ha aprobado adjudicar a Tragsa la ejecución de la primera fase del centro formativo para la construcción con madera Maderaula Lab.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha recordado que esta primera fase cuenta con un presupuesto de 800.000 euros y se va a centrar en la estructura y en los cerramientos.

La primera fase comprende la fabricación y montaje de estructura de madera (laminada, CLT y entramado ligero), cerramientos sin acabados exteriores ni interiores. También la cubierta completa (sin instalación fotovoltaica), carpinterías exteriores principales y sistema de recogida de pluviales de cubierta.

Serrano ha apuntado que la segunda fase recoge las instalaciones, la tabiquería, los acabados y la urbanización con un presupuesto de 1.796.935,45 euros. El presupuesto global de ejecución material es de 2.389.496,48 y la duración total de ejecución por fases es de año y medio.