Diputación de Soria destina 92.555 euros en ayudas a jóvenes para incorporarse al sector agrario y a apicultores

SORIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de la Diputación de Soria ha aprobado las ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario, a apicultores, al vacuno de leche y a la mejora genética, con una cuantía de 92.555 euros.

Concretamente se ha dado el visto bueno a doce solicitudes de jóvenes agricultores de las localidades de Aldealafuente, Torrubia de Soria, Almazul, Torlegua, San Esteban de Gormaz, Vinuesa, Coscurita, Ágreda, Adradas, Santa Cruz de Yanguas y Miño de San Esteban.

A estos doce jóvenes sorianos se les bonifica los intereses del préstamo concedido para adelantar el dinero de la subvención concedida por la Junta a la incorporación a la actividad agraria.

La institución provincial mantiene activo el convenio firmado con las entidades bancarias para financiar el adelanto del total de las ayudas que reciben del gobierno regional, tanto en el apartado de mejora como en el de incorporación.

La partida está dotada con 25.000 euros y en esta ocasión se conceden ayudas por valor de 20.776 euros, equivalentes a la bonificación de los intereses del 1,50 por ciento anual.

El diputado Iván Aparicio ha destacado que se han visto "sorprendidos gratamente" porque se duplica la cifra de jóvenes que se incorporan a la actividad agraria de los últimos tres años. Desde que estas ayudas fueron creadas en el año 2016, se han concedido un total de 92.

SECTOR APÍCOLA.

La Comisión de Agricultura también ha dado el visto bueno a la resolución de la línea de ayuda destinada a potenciar el sector apícola provincial con una asignación presupuestaria de 20.000 euros. A esta línea podían optar los titulares de explotaciones apícolas de más de 150 colmenas, incluidas en el registro general de Castilla y León y con el domicilio fiscal en un pueblo de la provincia de Soria.

Seis han sido el total de solicitudes concedidas, cada una de ellas dotada con una cuantía de 2.500 euros.

Las ayudas corresponden a explotaciones situadas en Bliecos, Deza, Valdegeña, Yanguas, Valdevellano de Tera y Borobia, representando un total de 2.610 colmenas. La cuantía va destinada a la adquisición de material y de colmenas, así como para arrendamiento de pastos, formación o servicios y veterinarios.

EXPLOTACIONES.

La Comisión también ha dictaminado las ayudas destinadas a la mejora de la productividad de las explotaciones bovinas, ovinas y caprinas, dotada con 25.000 euros, que tiene como objetivo mejorar su rentabilidad y vialidad económica.

Así, se han presentado un total de 27 solicitudes, de las cuales 22 han sido dictaminadas favorablemente sumando un importe de 17.178 euros, mientras que cinco solicitudes han sido desestimadas al no cumplir con las bases.

Las actividades subvencionables se orientan al subsector vacuno, ovino y caprino de carne mediante la introducción de sementales selectos y dosis seminales de alto valor genético destinados al cruzamiento industrial que mejore la productividad. También al subsector vacuno, ovino, y caprino de leche mediante la implantación de dosis seminales procedentes de animales selectos.

VACUNO DE LECHE.

Por último, los miembros de la Comisión han dictaminado favorablemente la concesión de dos ayudas a los productores del sector del vacuno de leche para la denominación de origen protegida Mantequilla de Soria. En este sentido, see cubre toda la cuantía presupuestada de 40.000 euros que corresponden a un total de 365 euros por cada vaca en producción.