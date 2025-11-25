Diputación de Soria implanta el transporte público a demanda, vehículos eléctricos municipales y once puntos de recarga

SORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha implantado el transporte público a la demanda, nuevos vehículos eléctricos sostenibles y once puntos de recarga en la provincia, dentro de los objetivos de movilidad sostenible.

Las acciones se enmarcan dentro de los 'Proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000)', enmarcado en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un Programa destinado a "impulsar la movilidad sostenible" en el medio rural, según han recordado desde la Diputación de Soria. Las actuaciones realizadas son la implementación del transporte público a demanda con la adquisición de tres vehículos eléctricos destinados a los municipios participantes en el sistema de transporte público flexible y sostenible.

Asimismo, se han renovado los vehículos municipales mediante sustitución por modelos eléctricos, beneficiando a los ayuntamientos de Garray, Golmayo y Ólvega. En Garray se ha adquirido un vehículo de bomberos Rosenbauer. En Golmayo, un vehículo pick-up, un vehículo barredor, y un camión municipal; y en Ólvega, una furgoneta de servicio municipal.

Además, también se han instalado once puntos de recarga para vehículos eléctricos distribuidos en distintos municipios de la provincia, fomentando una red energética eficiente y adaptada a las necesidades del territorio rural.

"Con este proyecto, la Diputación de Soria continúa apostando por un modelo de movilidad moderno, sostenible y adaptado al reto demográfico, mejorando los servicios públicos y facilitando nuevas oportunidades para los municipios", concluyen desde la isntitución provincial.