Diputación de Soria llena de color la provincia en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia 2025

SORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha llenado de color la provincia en la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia a través de la campaña 'ConcienCINTAte', que se han puesto en marcha de manera coordinada a través de los Centros de Acción Social (CEAS), para promover "la sensibilización social en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes".

Arcos de Jalón ha sido el escenario del acto central de la provincia, una cita que ha reunido a la comunidad educativa, a representantes institucionales, a las asociaciones del municipio, a los vecinos y a la AMPA quienes han formado parte de esta jornada.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha acompañado a los más de cien escolares del CRA El Jalón que han iniciado la mañana con una gymkana repleta de pruebas, pistas y actividades destinadas a descubrir de manera dinámica los derechos fundamentales que se reivindican en este día.

También han disfrutado de cuentacuentos y actividades creativas, que han servido de antesala al acto institucional desarrollado en la Plaza Mayor, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto y a la tradicional colocación de cintas de colores que simbolizan cada uno de los derechos de la infancia.

Laura Prieto ha señalado que la defensa de los derechos de la infancia "no puede limitarse a un día". "Debe ser un compromiso diario y compartido, porque garantizar un entorno seguro y justo para nuestros niños es garantizar el futuro de la provincia", ha añadido.

Para la Diputación de Soria, esta celebración se enmarca en un compromiso sostenido que quedó formalizado en 2013 con su adhesión al Pacto por los Derechos de la Infancia de Castilla y León.

La diputada ha recordado que los niños constituyen un colectivo "especialmente vulnerable", que requiere de una "protección específica y del esfuerzo conjunto de entidades públicas, comunidad educativa, familias y sociedad en general".

"Esta responsabilidad adquiere especial relevancia en un contexto internacional marcado por conflictos, tensiones sociales y crisis humanitarias que exponen a los menores a situaciones de extrema fragilidad, violencia y desprotección", ha manifestado Prieto.

'ConcienCINTAte' "refuerza" este mensaje con el uso de las cintas de colores como símbolo de cada derecho. Así, el rojo para el Derecho a Jugar, el verde para el Derecho a la Educación, el amarillo para el Derecho a la Salud, el naranja para el Derecho a la Protección, el morado para el Derecho a la Igualdad y el azul para el Derecho a Participar.

Este año, el color naranja cobra un papel destacado para reivindicar la protección de la infancia ante la crudeza de realidades que continúan afectando a miles de niños y niñas en el mundo.

La campaña se despliega simultáneamente en múltiples localidades de la provincia, entre ellas Berlanga de Duero, Monteagudo de las Vicarías, Yanguas, Almazán, Serón de Nágima, Ágreda, Gómara, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Langa de Duero, Molinos de Duero, Cabrejas del Pinar, Rioseco de Soria, Golmayo, Tardelcuende, Quintana Redonda y Almajano.

En cada municipio, y gracias a la colaboración de ayuntamientos, colegios y asociaciones locales, se han organizado concentraciones en espacios públicos, donde se ha leído el manifiesto y se han colocado cintas de colores como gesto colectivo de apoyo a los derechos de la infancia.

Asimismo, en las localidades de Almazán, Tardelcuende, Golmayo, Rioseco de Soria, Quintana Redonda y Almajano se celebran Plenos Infantiles Municipales.