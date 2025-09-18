Diputación de Soria pone en marcha los talleres 'Mujer, Salud y Calidad de Vida' en 30 municipios

Taller sobre 'Salud mental en femenino' celebrado en Serón de Nágima La de la provincia . - DIPUTACIÓN SORIA

SORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Soria, a través del Departamento de Servicios Sociales, llevará a 30 municipios de la provincia los talleres dedicados a 'Mujer, Salud y Calidad de Vida'. La iniciativa, enmarcada en el IV Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género, responde a las demandas recogidas en el estudio de necesidades de las mujeres sorianas y da continuidad a los 34 talleres celebrados en 26 municipios durante 2024, que reunieron a 215 participantes.

Este año la Diputación alcanza con sus talleres 30 municipios de la provincia, además de los que se sumen en la cuarta línea aún por determinar, según han informado desde la Institución Provincial.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, asistió el miércoles 17 de septiembre al taller 'Salud mental en femenino' celebrado en Serón de Nágima. Prieto ha destacado que esta iniciativa "pone el acento en la evolución vital de las mujeres, que atraviesan diferentes etapas de desarrollo físico con repercusiones directas en su bienestar físico, mental y emocional". "Estos procesos, desde la adolescencia hasta la madurez y la vejez, requieren apoyos específicos y pautas de aprendizaje que ayuden a comprender mejor los cambios y reforzar la autoestima para afrontarlos", ha señalado la diputada.

Así, los talleres "no solo ofrecen formación y acompañamiento, sino también herramientas prácticas para que cada mujer pueda afrontar estas etapas con mayor seguridad, salud y calidad de vida", ha apuntado Prieto.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

Prieto también ha recalcado la importancia de generar espacios de encuentro y de acercar actividades a los pueblos "como inversión social y muestra del trabajo en la planificación de acciones para las personas residentes en los mismos", además de "promover la participación de mujeres de diferentes municipios en la realización de actividades conjuntas y como medida de refuerzo del ocio como medio de socialización".

El programa de desarrollo comunitario Mujeres y Mundo Rural, en el que la Diputación lleva trabajando desde el año 2022, tiene como finalidad crear redes colectivas de mujeres que refuercen el asociacionismo, el intercambio de experiencias interzonas y trabajar por la permanencia de los pueblos, especialmente por las causas que derivan en la feminización de la despoblación.

Por ello, para el año 2025 y enmarcado dentro de los objetivos de dicho programa, se ha ideado el proyecto 'Mujeres, Salud y Calidad de Vida'. El programa está compuesto por tres talleres centrados en fomentar el empoderamiento y el mantenimiento de una buena salud física y mental con perspectiva de género y de forma colectiva.

El taller de sexualidad y salud, anotomía y suelo pélvico se celebrará en Covaleda, Espejón, El Burgo de Osma, Peñalba de San Esteban, San Esteban de Gormaz, Langa de Duero, Arcos de Jalón, Sotillo del Rincón, Valdenebro y el Royo.

El segundo taller, sobre autocuidado en clave de género, se llevará a cabo en Duruelo de la Sierra, Orillares, Atauta, El Burgo de Osma, Santa María de Huerta, Valdeavellano de Tera, Barca, Arenillas, Garray y Rioseco.

Por último, el taller de salud mental en femenino, se impartirá en Molinos de Duero, Santa María de las Hoyas, Zayuelas, Medinaceli, Valdeavellano de Tera, Serón de Nágima, Morón de Almazán, Quintana Redonda, Gómara, Deza.