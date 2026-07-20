La Diputación de Valladolid abre convocatoria para los VI Premios de Turismo 2026 con plazo hasta el 25 de septiembre

Cartel de la convocatoria de los VI Premios de Turismo de la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid abre hasta el 25 de septiembre la convocatoria de la sexta edición de los Premios de Turismo Provincia de Valladolid que reconocen el mérito del sector turístico de la provincia en la contribución "con su esfuerzo y dedicación" al impulso y posicionamiento del territorio como "destino turístico de calidad".

Los Premios de Turismo Provincia de Valladolid son unos galardones convocados por la Diputación desde 2021 que cuentan con dos modalidades cuyos ganadores recibirán una dotación económica de 3.000 euros, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido Europa Press.

La primera modalidad es al Mejor Producto Turístico donde se reconoce aquellos productos turísticos que constituyen una oferta experiencial y vivencial para el viajero que visita la provincia de Valladolid.

La segunda modalidad es a la Mejor Iniciativa Turística donde se reconoce la labor que se realiza desde las distintas entidades ubicadas en la provincia de Valladolid para promocionar nuestro territorio en su ámbito competencial, como un lugar idóneo para disfrutar de sus recursos patrimoniales, culturales, naturales, gastronómicos y etnográficos desde el punto de vista turístico.

PREMIADOS DE OTRAS EDICIONES

En la última edición los premiados fueron, en la categoría Mejor Producto Turístico, Cielo y Tiedra S.L., por su 'Centro Astronómico de Tiedra', valorado por su carácter innovador, su elevada inversión tecnológica y su apuesta por la sostenibilidad y accesibilidad; y como Mejor Iniciativa Turística, el Ayuntamiento de Villagarcía de Campos, por la 'Ruta de Jeromín a Juan de Austria', un proyecto que integra a seis municipios de la provincia (Wamba, Torrelobatón, San Cebrián de Mazote, La Santa Espina, Urueña y Villagarcía de Campos).

En esta edición se presentaron 25 propuestas entre ambas modalidades, relacionadas con gastronomía, enoturismo, turismo de naturaleza, turismo familiar, recreaciones históricas y patrimonio cultural.

Otras iniciativas premiadas en años previos han sido Action Paintball, el Castillo Encantado de Trigueros del Valle, el Museo Mariemma de Íscar y propuestas como 'A la caza de la trufa' en Cogeces del Monte.