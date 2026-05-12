La Diputación de Valladolid aporta 100.000 euros al Banco de Alimentos para atender a 830 personas

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, firman el convenio de colaboración. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha renovado su convenio con la Fundación Banco de Alimentos para el año 2026, de manera que destinará 100.000 euros, 10.000 más que en el año anterior, que servirán para atender a más de 830 personas a través de 19 entidades de la provincia.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, han firmado el convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen para ayudar a personas y familias "con dificultades" en la provincia, más en el "contexto complicado" actual.

El objeto del convenio es el desarrollo del programa de adquisición y distribución de alimentos en la provincia y la realización de actividades, de manera que los 100.000 euros irán destinados a la adquisición de alimentos que se distribuirán por las entidades que cuentan con profesionales de trabajo social y que trabajan con los CEAS. En todo caso, al menos 15.000 euros se destinarán a la adquisición de alimentos de productores locales.

Así, el convenio permitirá atender a 19 entidades colaboradoras en la provincia, con un total previsto de 832 personas beneficiarias, a través de la distribución de alimentos y producto de primera necesidad.

En este contexto, el presidente de la Fundación Banco de Alimentos, Jesús Mediavilla, ha puesto en valor el convenio que refleja la "labor política" de "acercarse realmente a la gente necesitada" y que "lo está pasando mal".

En general, la entidad ayuda a un total de 7.000 personas al mes en Valladolid ciudad y provincia e intenta repartir al menos 15 kilos de alimentos primarios, de primera necesidad -- han seleccionado un total de 26 productos básicos--, por persona al mes.

Mediavilla ha señalado que la cifra de atendidos ha aumentado en lo que va de año, pues se empezó con 6.700 personas en el mes de enero y a finales de abril, se elevó a 7.000, un contexto en el que ha apuntado a la migración, al tiempo que ha indicado que espera que la cifra de prestatarios "crezca" ante una posible "avalancha de migrantes" tras la regularización extraordinaria.

De este modo, ha agradecido las subvenciones por parte de instituciones, ya que sin ellas la labor del Banco de Alimentos "sería prácticamente imposible", y ha destacado también las donaciones que realizan empresas y particulares. Todo ello permite adquirir los alimentos necesarios para distribuirlos y cubrir los gastos de infraestructura, ha explicado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid ha recordado que la colaboración de la institución con la entidad se desarrolla desde hace muchos años y ha crecido: la aportación provincial ha pasado de los 75.000 euros en 2021 a los 90.000 euros en 2024 y 2025, hasta alcanzar los 100.000 euros presupuestados para este año 2026.

Asimismo, ha subrayado el trabajo de las entidades del Tercer Sector, como es el caso del Banco de Alimentos que cubre ese "derecho básico y fundamental", y ha puesto en valor el trabajo de todos los voluntarios que "de modo solidario y altruista" ayudan a que las personas reciban este apoyo y a aquellos que participan en las grandes recogidas, un ámbito en el que ha ensalzado la "solidaridad inmensa" de la provincia.