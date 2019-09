La Diputación de Valladolid aprueba un servicio de mantenimiento y actualización de páginas web de municipios pequeños

Publicado 27/09/2019 14:58:48 CET

Luz verde al "compromiso por el clima" de Cs con el no de Vox y abstención de TLP, por no incluir el apoyo a las movilizaciones de este viernes

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha dado luz verde a la propuesta de Toma La Palabra para que la institución ponga en marcha un servicio de mantenimiento y actualización de las páginas web de los ayuntamientos de municipio menores de 1.000 habitantes, porque son los que "más dificultades" tienen para mantener su perfiles actualizados, con 14 votos a favor --Vox, Cs, TLP y PSOE-- y 13 abstenciones --PP--.

La portavoz de TLP, Virginia Hernández, ha explicado que busca cumplir las obligaciones de transparencia y quiere promover que las webs sirvan de "ventana" para dar a conocer los municipios de la provincia, así como ha destacado que se debe continuar así con el trabajo de modernización de estos espacios que hizo la Diputación en años anteriores, pero que quedó "inconclusa" porque en muchos casos no se adaptó la calidad de los contenidos de las antiguas páginas a las nuevas.

El portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha votado a favor porque considera que el "secretario que va un día a la semana" a los municipios especialmente pequeños "no tiene tiempo" para manejar la página web, mientras su homóloga de Cs, Gema Gómez, ha apostillado que la propuesta no "parece mal", pero ha pedido que se estudie el servicio y si es económicamente viable y se tiene recursos para ello.

Por parte del Grupo Socialista, Francisco Ferreira ha pedido modificar la moción para incluir a todos los municipios de la provincia y no solo los de menos de 1.000 habitantes, de forma que se vaya "más allá".

El diputado 'popular' Guzmán Gómez ha indicado por su parte que se trataba de una cuestión de personal y ha pedido que antes de aprobar esta propuesta se llevase a la comisión sobre nuevas tecnologías, a la que acuden alcaldes y técnicos. "Serían necesarios entre tres y cuatro efectivos, pero la Diputacion está dispuesta a ofrecer estos servicios tras estudiar la forma más eficiente", ha aseverado.

De este modo, Virginia Hernández ha abogado por no dar más "rodeo" con esta "sencilla" propuesta y ha asegurado que no "tendría problema" en incluir la propuesta del PSOE de amplia el marco de actuación, pero ha pedido que en este pleno se aprobase esta moción, con solo las localidades de menos de 1.000 habitantes, y que se llevase a la comisión la posibilidad de ampliar al resto de municipios.

REGLAMENTO ORGÁNICO

La sexta modificación del Reglamento Orgánico Provincial, que incluye la creación de dos nuevos puestos de secretarios de grupo -una para 'populares' y otro para socialistas-- y la liberación a tiempo completo de la segunda diputada de Ciudadanos, se ha aprobado también en este pleno ordinario.

La luz verde a la propuesta se ha dado con dos votos en contra --Vox y TLP--, diez abstenciones --PSOE-- y 15 votos a favor --PP y Cs--, a pesar de que el grupo socialista, de la mano de Emiliana Centeno, ha pedido que el punto se quedase "sobre la mesa" y se profundice en modificar el Reglamento Orgánico definiendo qué se considera grupo político.

Mario de Fuentes (Vox) no ha apoyado la modificación porque considera que produce un "saqueo" a los vecinos vía impuestos que costará 250.000 euros de gasto extraordinario y no quiere "ser cómplice de este mercadeo político", mientras la representante Hernández (TLP) ha calificado la reforma de "bochornosa" por su coste y ha asegurado que el único objetivo de PP, Cs, PSOE es "sacar provecho para uno mismo".

"¿Esto era la regeneración democrática de Cs, que las dos tuvieran dedicación exclusiva?", ha cuestión a las dos diputadas de la formación naranja, a las que ha recordado que su gobierno de coalición con el PP son "los barros" del pacto en la Junta entre sendos partidos.

Por su parte, Emiliana Centeno (PSOE) ha propuesto que este punto se quede "sobre la mesa" y se estudie profundizar su modificación definiendo el significado del término de grupo provincial, puesto que en la corporación existen grupos minoritarios "con el cien por cien de sus miembros con dedicación exclusiva porque solo son uno".

"PP y PSOE nunca hemos cuestionado asignaciones y dedicaciones de la antigua Izquierda Unida", ha rememorado la diputada para pedir la misma "solidaridad" ahora a TLP y precisar que no cree que su formación "haga nada" con un puesto de personal más porque tiene 10 representantes en la Cámara.

El 'popular' Agapito Hernández ha incidido en que esta modificación puntual del reglamento se debe a la situación "novedosa" de que el Gobierno este formado por dos grupos y se trata de una cuestión que avanza en la "proporcionalidad lógica y razonable entre el numero de representantes y el número de puestos de personal eventual que tiene cada grupo".

"¿Le parece solidario o justo que su grupo, TLP, con un solo representante tenga el mismo numero de personal que el PSOE con 10? Pues no", ha apostillado, para reclamar que no se haga "demagogia" con estos asuntos y lamentar que la representante de la plataforma "hable de austeridad y de gasto con la boca pequeña".

CAMBIO CLIMÁTICO

La propuesta que ha llevado Gema Gómez (Cs) de marcar un "compromiso político por el clima" ha sido aprobada con el voto en contra de VOX, la abstención de TLP y 25 votos a favor del resto de grupos.

La portavoz de la formación 'naranja' ha solicitado implementar la concienciación en esta materia; medidas de ahorro de agua y energía en pro del uso de energías renovables, continuando con la mejora de la red de saneamiento; fomentar la movilidad "más respetuosa" con el medio ambiente entre los ciudadanos o establecer compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de emisión de gases de efecto invernadero.

De Fuentes (Vox) ha sido el único que ha rechazado la propuesta por considerar que la UE es la "responsable" de la mayoría de la contaminación y la provincia solo es "un grano de arena en el desierto" en esta cuestión, por lo que, a su juicio, la situación "no va a cambiar mucho". Asimismo, ha recalcado que se debería prestar más atención a la despoblación y a la "extinción del ser humano".

Por su parte, Hernández (TLP) ha propuesto algunas enmiendas a la moción de Ciudadanos, como la inclusión de que "se abandonen lo combustibles fósiles" y un punto en el que se invitase a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones que se desarrollan este viernes, 27 de septiembre, en la Huelga por el Clima que se celebra a nivel mundial.

Tras la afirmación de la diputada del PP Miryam Martín de que su partido apoyará la propuesta, la portavoz de la formación naranja ha rechazado las enmiendas propuestas por TLP porque, como ha indicado Gómez, la moción se ha planteado desde un punto de vista "genérico" para todos los grupos y "no entiende de ideologías", por lo que considera de "libre albedrío" que cada uno decida si secunda y acude a las movilizaciones.

Frente a la negativa de incluir el apoyo a la Huelga por el Clima, Hernández ha lamentado que el tema se pueda quedar en "palabras y discurso" y no vaya a "ninguna parte" y ha indicado que se tratan de unas manifestaciones que no son partidistas. "No obstante, como esta usted en el Gobierno y tiene usted un compromiso con el cambio climático, espero que proponga a su grupo una partida específica para que todos los municipios de esta provincia podamos depurar agua antes de 2020", ha añadido.

En la sesión plenaria de este viernes se ha aprobado también una moción de Vox para exigir y garantizar conectividad a Internet "de calidad" en todos los municipios y el reclamo al Gobierno central de la transferencia a las Entidades Locales de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado.

Además, la alcaldesa de Rueda y socialista, Dolores Mayo, ha tomado posesión en su cargo de diputada en sustitución de Teresa López.