La Diputación de Valladolid conmemora el Día del Orgullo LGTBIQA+ comprometida con una igualdad "cotidiana y real"

La Diputación de Valladolid conmemora el Día del Orgullo comprometida con una igualdad "cotidiana y real" - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha conmemorado en la mañana de este viernes el Día del Orgullo LGTBIQA+, que se celebrará este domingo 28 de junio, con un acto en el que se ha reivindicado el compromiso con una provincia que acoja la diversidad y promueva la igualdad "cotidiana y real".

Así lo ha manifestado el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, en declaraciones recogidas por Europa Press en las que también ha destacado el trabajo del Servicio de Familia e Igualdad y las organizaciones durante todo el año para "no dar por sentados" los derechos que ha conquistado la sociedad en materia de igualdad.

El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto conjunto por parte de los portavoces de PP, PSOE y TLP, así como la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, y el representante de ATC Rainbow, Ismael García, en el que se ha defendido "una igualdad real y efectiva para poner fin a los discursos de odio contra el colectivo".

En el marco del Programa de Educación para la Igualdad, la Diputación desarrollará diferentes actividades, como la representación teatral con taller participativo 'Belcebú', dirigida al alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria, con un enfoque en la prevención del acoso y el ciberacoso.

Otras sesiones que ha destacado la institución provincial son las dirigidas a alumnos de primero de ESO sobre prevención de la violencia entre iguales y la promoción de una convivencia escolar basada en el respeto a la diversidad, y las actividades para cuarto de ESO y ciclos formativos centradas en el análisis crítico de los medios de comunicación, las redes sociales y los estereotipos de género.

Asimismo, dentro del VI Plan Provincial de Juventud, se incluye un programa de asesoramiento jurídico dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato sobre las consecuencias penales de determinadas conductas, con especial atención a delitos relacionados con la igualdad, la violencia, la libertad sexual o el uso indebido de las tecnologías de la información.