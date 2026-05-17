La Diputación de Valladolid convoca los Campamentos de Verano 2026 en el Valle de los Seis Sentidos y el CIN Matallana

Imagen de archivo de un campamento organizado por la Diputación de Valladolid - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de Valladolid Avanza, ha convocado los Campamentos de Verano 2026, que se realizarán en el CIN Matallana y el Valle de los Seis Sentidos, en una iniciativa de "ocio, educación y naturaleza" para niños, niñas y jóvenes, que además facilita "la conciliación de la vida familiar y laboral" durante los meses estivales.

Con este programa, se trata de atender "una de las principales necesidades de las familias en verano", con alternativas "seguras, educativas y accesibles" que permiten compatibilizar los horarios laborales con "el cuidado y disfrute" de los menores, según ha indicado la Institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Este campamento, ubicado en el Centro de Interpretación de la Naturaleza Matallana, en el Coto Bajo de Matallana, ofrece "una experiencia inmersiva en un entorno natural de gran valor patrimonial y medioambiental", que integra un monasterio cisterciense restaurado, una granja didáctica y senderos interpretativos.

La actividad estará dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años, y su programa incluirá educación ambiental, rutas en la naturaleza, talleres sobre flora y fauna y actividades en la granja didáctica.

En este caso, estará organizada en turnos del 20 al 24 de julio, del 27 al 31 de julio y del 3 al 7 de agosto, y tendrá un precio de 220 euros para los socios del Club de Amigos de la Provincia, mientras que será de 250 euros para el público general. Se puede consultar más información en el número de teléfono 983 721 599.

El Valle de los Seis Sentidos acoge los campamentos de día, una propuesta diseñada para "facilitar especialmente la conciliación diaria de las familias", con horarios "amplios y flexibles".

Estos campamentos estarán orientados a niños y jóvenes de cinco a 16 años y se desarrollarán de lunes a viernes, del 29 de junio al 28 de agosto, en horario de 8.00 a 15.00 horas, con entrada y salida adaptadas a las necesidades familiares.

El programa incluirá talleres, gymkanas, juegos al aire libre, actividades de educación ambiental, baile, cocina y juegos de agua, siempre bajo la supervisión de monitores, y tendrán un precio de 19,50 euros por día para los socios del Club de Amigos de la Provincia, y de 25 euros para el público general. Se puede consultar más información en el teléfono 618 761 011.

OCIO EDUCATIVO Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL

La Diputación de Valladolid ha indicado que, con esta programación, refuerza su apuesta por "un modelo de ocio educativo de calidad", que fomenta valores como "el respeto al medio ambiente, la convivencia y el aprendizaje activo fuera del aula".

Asimismo, ha mencionado que estas iniciativas contribuyen a poner en valor los centros turísticos provinciales como el CIN Matallana y el Valle de los 6 Sentidos, no solo como espacios de ocio, sino también "como motores de dinamización económica y social en sus respectivos entornos rurales".