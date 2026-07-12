La Diputación de Valladolid crea el Premio Iván Sanz al Mejor Bodeguero Joven de la provincia

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al bodeguero Iván Sanz - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de la marca de calidad Milla de Oro del Vino, ha puesto en marcha el Premio Iván Sanz al Mejor Bodeguero Joven de la provincia con el propósito de reconocer "el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación" de las nuevas generaciones del sector vitivinícola de la provincia.

El premio, según ha expresado el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, lleva el nombre de Iván Sanz, recientemente fallecido, como homenaje a una figura que representa "de manera ejemplar" los valores que inspiran este reconocimiento, como son "la pasión por el vino, el compromiso con la empresa familiar, el arraigo a la tierra y la apuesta por la excelencia".

En este sentido, la Diputación ha ensalzado la figura del que fuera director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos y ha puesto en valor que supo recoger el legado recibido y "proyectarlo hacia el futuro" para "consolidar la presencia internacional de la bodega y convertirse en un referente para una nueva generación de profesionales del sector".

Ahora, con este galardón, la institución provincial busca reconocer a aquellos jóvenes bodegueros que han hecho del vino un proyecto de vida y que, con su trabajo diario, contribuyen "al desarrollo económico del medio rural, a la creación de empleo, a la fijación de población y a la proyección nacional e internacional de la Milla de Oro del Vino y de toda la provincia".