La Diputación de Valladolid destaca la excelencia en investigación, cultura y artes con los Premios y Becas 2025

La Diputación de Valladolid entrega los Premios y Becas 2025 - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha entregado los Premios y Becas correspondientes a 2025 durante un acto que ha estado presidido por el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, con el que la institución provincial ha destacado el esfuerzo y excelencia en la cultura, la investigación y el apoyo a los jóvenes creadores.

Durante su intervención, Migallón ha subrayado el compromiso de la Diputación Provincial con la cultura y la investigación y con los jóvenes creadores y los investigadores en formación, un punto en el que ha asegurado que estos Premios y Becas pretenden ser un reconocimiento al esfuerzo y la excelencia de todos los participantes, así como un estímulo para el desarrollo personal y profesional en sus respectivas disciplinas.

Los Premios y Becas de la Diputación gozan de una larga tradición que, en su formato actual, comenzó en 1980 con la puesta en marcha de los Premios de Investigación, a los que se unieron posteriormente el resto de galardones que hoy se entregan.

Los Premios Argaya se convocan desde 1989 y las Becas de Arte Dramático y Artes Plásticas desde el año 1992, así como los premios de envejecimiento activo

GALARDONES

El jurado ha acordado conceder el Primer Premio de Investigación, ex aequo, a Javier Pérez Gil, vecino de Villanubla, y a Ignacio Ezquerra Revilla, residente en Madrid, por la calidad y el rigor de sus respectivos trabajos de investigación vinculados a la provincia de Valladolid y dotado con 2.500 euros.

La Beca de Artes Plásticas Provincia de Valladolid dotada 5.000 euros, destinada a fomentar la actividad creativa y promocionar la formación e investigación en pintura, fotografía, escultura, nuevas tecnologías y otras formas de artes plásticas, ha sido concedida a Laura Fernández Antolín, de Valladolid.

La Beca de Arte Dramático dotada de 5.000 euros, cuyo objetivo es fomentar la formación, investigación y estudio en materias relacionadas con el arte dramático entre jóvenes artistas escénicos vinculados a la provincia, ha recaído en Ana Hernández Gándara, de Valladolid.

Los premios ARGAYA con tres modalidades se han repartido los siguientes premios: en el apartado de Relatos, el premio ha sido concedido a Adrián de la Fuente Ballesteros, de Valladolid; en Ilustraciones, el galardón ha recaído en Lara Mayo Villalba, de Valladolid; en Fotografía, el premio ha sido para Arai Santana Gómez, de Salamanca. Por su parte, en Cómic, el Jurado ha acordado distinguir a Lara Mayo Villalba, de Valladolid. Cada uno de los premios está dotado con 1.200 euros.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Los certámenes del programa de Envejecimiento Activo, que fomentan la participación cultural y creativa de las personas mayores y el intercambio intergeneracional, han otorgado el primer premio en la categoría de Fotografía Sénior a María Luisa de la Fuente de la Fuente, de Canalejas de Peñafiel, mientras que en la categoría de Fotografía Júnior, el primer premio ha recaído en Sandra Piñero Gutiérrez, de Zaratán.

En Relatos Sénior, el primer premio ha sido concedido a Amparo Calvo Molinos, de Encinas de Esgueva (Residencia C. Marcelo) y en la modalidad de Poesía Sénior, el primer premio ha sido para María Carmen Herrero Aparicio, de Cuenca de Campos.

En este caso, los premios en la modalidad junior están dotados con 300 euros y en la modalidad senior los premios están dotados con 500 euros.

Con este acto, la Diputación reafirma su apoyo a la cultura, la investigación y la creatividad en todas las edades, impulsando el talento y fortaleciendo el tejido cultural y social de la provincia.