Diputación de Valladolid destina 30.000 euros a apoyar a los venezolanos afectados por los terremotos

Localización de los terremotos en Venezuela. Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país. - Europa Press

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid aprobará una ayuda extraordinaria de 30.000 euros destinada a apoyar a la población afectada por el terremoto que ha golpeado a Venezuela y que ha provocado graves daños materiales y una importante crisis humanitaria.

La aportación económica se canalizará a través de UNICEF, organización con amplia experiencia en la atención de emergencias internacionales, con el objetivo de garantizar una respuesta "rápida y eficaz" para cubrir las necesidades más urgentes de la población, especialmente de la infancia y las familias más vulnerables.

Una propuesta centrada en suministros de agua, saneamiento e higiene para las familias, con el fin de prevenir brotes de enfermedades e infecciones.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid reafirma su compromiso con la solidaridad internacional y la cooperación humanitaria, mediante el apoyo a entidades de reconocido prestigio que trabajan sobre el terreno para atender a las personas afectadas por catástrofes naturales.

La institución provincial ha querido trasladar su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano en estos difíciles momentos.