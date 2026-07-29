La Diputación de Valladolid destina dos millones a la mejora de caminos rurales en 221 municipios de la provincia

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto a la diputada delegada del Servicio de Asesoramiento Local, Sonia Alonso, en la presentación la ayuda para los caminos rurales, en el Palacio de Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid impulsa una nueva convocatoria dotada con dos millones destinada a la mejora y conservación de caminos rurales, acondicionamiento que es "sinónimo de seguridad", y de la que se podrán beneficiar 221 municipios de la provincia, que se suma a otra línea de ayudas similar, aprobada en 2024 y dotada con 3,2 millones, lo que supone más de cinco millones al acondicionamiento de caminos rurales en dos años.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha presentado en el Palacio de Pimentel este martes, 29 de julio, la convocatoria después de que la Comisión Informativa de Asistencia y Cooperación a Municipios dictaminase favorablemente esta línea de ayudas, que deberá recibir la aprobación definitiva del Pleno de la Diputación.

El presidente ha recordado que esta convocatoria se suma a otra línea de ayudas similar, aprobada en julio de 2024 y dotada con 3,2 millones, para el mismo fin, por lo que la Diputación destinará en 2026 un 1,2 millones menos que la edición anterior, lo que suma más de cinco millones de euros al acondicionamiento de caminos rurales en tan solo dos años.

El presidente ha subrayado que "los caminos rurales constituyen un elemento estructural de comunicación esencial para el desarrollo actual y futuro del medio rural", mientras ha señalado que estas infraestructuras "precisan de un mantenimiento y acondicionamiento para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones de contribuir al aumento de la competitividad agraria y forestal, facilitar la accesibilidad y vertebración del territorio y permitir un acceso fácil y rápido a las explotaciones agrarias, instalaciones agroindustriales o de turismo rural".

"Con esta nueva convocatoria de dos millones de euros, la Diputación de Valladolid vuelve a demostrar con hechos que estar al lado de los alcaldes, de los agricultores y ganaderos, y de nuestros vecinos significa cuidar el territorio", ha afirmado Íscar, quien ha añadido que "mantener los caminos en buenas condiciones supone competitividad para el campo y futuro de los pueblos de la provincia".

"Vamos a hacer que la tramitación sea más sencilla, va a ser una tramitación electrónica, es algo que nos comprometimos al inicio de legislatura, simplificar los procesos y en este caso las entidades van a poder presentar sus solicitudes, memorias explicativas y su documentación a través de una manera ágil y transparente", ha anunciado Íscar sobre el trámite.

Por otra parte, el líder provincial ha manifestado en relación a los incendios que el mantenimiento y arreglo de los caminos "es un anillo y una barrera que puede luchar --contra el fuego--, aunque es difícil, porque es algo que no se puede controlar".

CONVOCATORIA Y TRAMITACIÓN

El programa, que está destinado a la mejora y conservación de caminos agrícolas que constituyan rutas alternativas a las vías generales de la provincia, que tengan un claro interés para la extracción de productos agrícolas como cereales, remolacha y madera, entre otros y que contribuyan a crear o mejorar las infraestructuras básicas locales, excluye aquellos caminos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen las reparaciones puntuales en caminos como el saneo de blandones, roderas y zonas de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular.

En esta línea, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y conservación mediante rasanteo, reperfilado, riego, compactación del firme y repaso de cunetas, así como el hormigonado del acceso del camino al municipio o a una carretera en una superficie aproximada de 50 metros cuadrados.

Además, para garantizar la "equidad" y la distribución justa de estos dos millones de euros entre los municipios solicitantes, las bases de la convocatoria aplican un criterio basado en la extensión del término municipal, dividiendo a las localidades en tres grupos.

El primero para municipios con una extensión superior a 100 kilómetros cuadrados, en los que se incluyen 8 municipios de la provincia, con una cuantía de ayuda en torno a los 12.500 euros.

El segundo grupo, en el que se incluyen 34 municipios con una superficie entre 50 y 100 kilómetros, con una ayuda de 10.310 euros; por último, el tercer grupo, en el que se incluyen 179 municipios con una extensión inferior a 50 kilómetros cuadrados, con una aportación de 8.650 euros. En caso de que estas cuantías no agoten el crédito disponible, el remanente se repartirá de forma proporcional entre los beneficiarios.

La tramitación , como ha afirmado Íscar, se realizará de forma electrónica hasta el 1 de octubre de 2026 y, a partir de que se publique en el Boletón Ofical de Castilla y León, los municipios beneficiarios dispondrán de un año, hasta el 30 de septiembre de 2027, para acometer las obras en los caminos de su término municipal que consideren prioritarios o que se encuentren en peor estado de conservación.