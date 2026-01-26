La Diputación de Valladolid difunde las mejoras en modernización administrativa del Plan Director en una jornada

Jornada de la Diputación de Valladolid sobre el Plan Director de Innovación Digital Administrativa. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha realizado esta mañana, en el Espacio La Granja, una jornada de trabajo sobre el Plan Director de Transformación para la Innovación Digital Administrativa 2025-2029, una iniciativa estratégica que marca la hoja de ruta para la modernización de la institución y la transformación digital de la provincia.

Durante este encuentro, de carácter técnico, la Diputación ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press, se han puesto en común los avances, resultados y los próximos pasos de esta estrategia clave para la modernización de la institución provincial.

Como ha señalado el vicepresidente segundo y diputado encargado del área, David Esteban, este encuentro de seguimiento del Plan Director de Transformación para la Innovación Digital Administrativa 2025-2029 "ha sido intenso, muy práctico y sobre todo muy útil".

Además, ha querido agradecer la implicación de todas las personas comprometidas con el proyecto, subrayando que la transformación digital va más allá de la tecnología: "la transformación digital no es un concepto abstracto ni un proyecto exclusivamente tecnológico. Es, ante todo, una forma distinta de trabajar, de organizarnos mejor y de prestar servicios públicos con mayor eficiencia, transparencia y calidad".

El Plan Director está estructurado en seis ejes estratégicos, 22 líneas de actuación, 48 medidas y 163 proyectos que tienen como objetivo poner a las personas en el centro del cambio, ya que la tecnología no tiene sentido si no mejora el trabajo diario de los empleados públicos y si no repercute positivamente en los municipios y en la ciudadanía.

NUEVOS AVANCES CONSEGUIDOS

Durante la Jornada se han expuesto los avances conseguidos durante 2025, un año clave para consolidar la base tecnológica sobre la que se apoyará la transformación digital de la Diputación.

Entre los avances más significativos se ha destacado la puesta en marcha del Portal de Transparencia o los avances en Automatización Robótica.

Estos procesos se complementan con la modernización del puesto de trabajo en numerosos ayuntamientos, la ampliación de sensores en edificios municipales y la ejecución del proyecto Hogar Digital.

Otro de los asuntos destacados ha sido la ciberseguridad, punto clave de análisis, ya que según los datos reflejados durante la jornada la Diputación ha reforzado su protección para la detección temprana de amenazas.

La jornada ha incluido también la presentación de resultados por áreas. El Área de Hacienda, Personal y Régimen Interno ha mostrado cómo el uso del tramitador electrónico Tangram ha reducido drásticamente el papel y ha mejorado la trazabilidad de los expedientes.

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente ha presentado su nueva aplicación para la gestión digital de residuos, actualmente en fase piloto, que centraliza solicitudes y mejora la coordinación entre ayuntamientos, Diputación y empresas.

Por su parte, el Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha expuesto los avances en formación digital, con más de 2.000 solicitudes y más de 600 acciones formativas impartidas en municipios de toda la provincia.