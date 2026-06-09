La Diputación de Valladolid ha ejecutado ya el 80% del Plan de Responsabilidad Corporativa

Un momento de la reunión del comité. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la Diputación de Valladolid se encuentra al 80 por ciento de su ejecución, tras ser aprobado en pleno en junio de 2024.

En concreto, tal y como han concretado en la reunión de este martes del Comité de Responsabilidad Social Corporativa, de las 162 acciones del que consta, faltan 29 por ejecutar.

El plan ha acreditado este año resultados "concretos y medibles", en los distintos ámbitos de actuación, asegura la institución provincial a través de un comunicado.

En el área de atención a las personas mayores, 50 participaron en el proyecto de envejecimiento digital activo con mejoras en autonomía y capacidad cognitiva, y 250 residentes de centros residenciales relataron su historia de vida en el marco del proyecto 'Del XX al XXI, Cuéntame tu historia'. Además, 1.322 personas participaron en grupos de Envejecimiento Activo y se inició el programa de atención psicosocial a domicilio para personas mayores que viven solas.

En materia de empleo, el Plan ha impulsado 248 contrataciones en ayuntamientos y entidades locales, apoyado a 143 nuevos emprendedores y generado 68 nuevas contrataciones en el medio rural.

En el ámbito educativo y de igualdad, se impartieron 186 talleres sobre redes sociales e inteligencia artificial dirigidos a casi 3.000 alumnos, y cinco centros educativos participaron en el programa de mujeres en ciencia y tecnología.

El año también ha visto la constitución del Consejo Provincial de la Infancia y Adolescencia, con 116 niños y adolescentes participantes en talleres.

En el terreno medioambiental, se entregaron 200 compostadoras domésticas con formación y se pusieron en marcha cinco islas de compostaje comunitario.

Se inició el inventario de amianto en municipios y se recogieron y esterilizaron 656 gatos mediante protocolo CES.

Asimismo, se inauguró el Parque Ambiental de Villacián, con 150 árboles de especies propias de la provincia, mantenido por los propios residentes y ya visitado por un centenar de personas.

En el ámbito del comercio, 541 comercios han participado en campañas de promoción y se han abierto dos nuevos comercios rurales mínimos en municipios pequeños, mientras que 53 entidades locales se han beneficiado de la convocatoria de subvenciones para el arraigo de población.