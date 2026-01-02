La Diputación de Valladolid facilita la comida diaria a casi un millar de niños en los últimos dos años

Conrado Íscar y Alfonso Romo hacen balance de las iniciativas de la Diputación de Valladolid contra la probreza infantil, en el Palacio de Pimentel. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha amparado a casi un millar de menores con las ayudas de alimentación, la intervención en los hogares y la colaboración con entidades sociales en los dos últimos años.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado el conjunto de programas y actuaciones que desarrolla la institución para combatir la pobreza infantil en la provincia y ha hecho balance de los resultados de los años 2024 y 2025.

Bajo el lema 'Comprometidos con la pobreza más vulnerable', Íscar ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que se trata de "una de las prioridades más importantes" del equipo de gobierno, con especial relevancia en estas fechas.

En este sentido, ha advertido de que "una de cada cuatro personas en Castilla y León se encuentra en riesgo de pobreza", una situación que se agrava en las zonas rurales y que afecta de "modo muy especial" a mujeres y niños, de acuerdo a datos del decimoquinto Informe del Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León elaborado por el Consejo Económico y Social.

La lucha contra la pobreza infantil constituye "una realidad multidimensional" que afecta a la alimentación, a la educación y al entorno seguro que "todo niño o niña necesita para su desarrollo", ha agregado, para exponer las distintas iniciativas de la institución en esta materia.

En primer lugar, ha subrayado que la Diputación ha garantizado la alimentación durante los periodos vacacionales a los menores que utilizan el comedor escolar durante el curso, una medida que se puso en marcha en el año 2015 y que en los dos últimos años ha alcanzado a 691 menores.

El segundo eje ha consistido en la prestación de ayudas a familias que no pueden acceder a ningún tipo de subsidio para la compra de alimentos, una iniciativa que ha recibido en los últimos dos años 30.000 euros y que ha llegado a 72 familias en 2025, el doble que el año anterior, cuando fueron 34.

La tercera acción se articula a través de los Centros de Acción Social (CEAS) de Valladolid que derivan a las familias a la tarjeta básica de la Junta de Castilla y León, una iniciativa mediante la cual en 2024 se ha respaldado a 124 menores, con una aportación económica de 67.770 euros.

De este modo, a través de los tres ejes de actuación, 989 menores han recibido su comida diaria durante los dos últimos años en el marco de la iniciativas impulsadas por la institución provincial.

Por otro lado, Íscar ha puesto en valor la ayuda que se presta a la Fundación Banco de Alimentos para la adquisición de productos básicos, la cual aumentó hasta los 100.000 euros en 2025, mientras para 2026 se contempla una cuantía inicial de 90.000 euros, lo que permitirá que cerca de 900 personas puedan beneficiarse.

El presidente de la Diputación también ha apuntado a otras iniciativas de apoyo a las familias, como las que se conceden para cubrir deudas relacionadas con el alquiler, la hipoteca o los suministros energéticos, las cuales ascendieron a 199 en 2024 y 170 en 2025.

Íscar ha precisado que, en la mayoría de los casos, se trata de "familias con niños a las que se les hace posible algo tan cotidiano como poder encender la calefacción en estos días tan fríos".

En este contexto, también ha resaldado que la Oficina de la Insolvencia Hipotecaria ha acompañado a más de 800 familias desde su creación, para garantizar la estabilidad del hogar, un aspecto que considera "fundamental" para el bienestar y el rendimiento escolar de los menores.

De este modo, el presidente de la Diputación ha defendido que "no solo se conceden ayudas", ya que también se trabaja para "romper el ciclo de la pobreza" con la intervención en los propios hogares, como se hace con la iniciativa para mejorar las competencias de cuidado y organización, la cual ha llegado a 30 familias y presta especial atención a padres jóvenes para "evitar que la pobreza pase de generación en generación".

Asimismo, la institución colabora con asociaciones de carácter social como Pajarillos Educa o Fundación Secretariado Gitano, que recibirá una ayuda que aumentará hasta los 23.000 euros en 2026, mientras destinará 11.000 euros a ACCEM para apoyar a niños, adolescentes e inmigrantes.

Íscar también ha detallado que durante 2024 y 2025 se han financiado 20 proyectos de cooperación internacional centrados directamente en la pobreza infantil, con una inversión total que supera los 340.000 euros.

Por último, ha garantizado que la Diputación no va a "escatimar recursos" para proteger a la infancia y apoyar a las familias "que más lo necesitan", de manera que la institución trabajará para "potenciar" estas acciones y continuará con el trabajo de la mano de los CEAS con el propósito de que la igualdad de oportunidades sea "una realidad para todos".