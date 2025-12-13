La Diputación de Valladolid impulsa su Semana Santa en Oporto en su apuesta por fortalecer su presencia en Portugal

La Diputación de Valladolid impulsa su Semana Santa en Oporto - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid impulsa su Semana Santa en Oporto en el marco de la iniciativa que se desarrolla bajo el título 'Douro de Paixão. Semana Santa Rural em Valladolid (Espanha)' en una "apuesta decidida" por fortalecer la presencia de la provincia en Portugal, un mercado con un creciente interés por el turismo cultural y de interior.

La institución provincial ha presentado este sábado en Oporto la Semana Santa de la provincia, junto a representantes de las juntas de cofradías y los ayuntamientos de Alaejos, Cuenca de Campos, Nava del Rey, Olmedo, Villanueva de Duero, Villavicencio de los Caballeros, Tordesillas, Peñafiel, Medina del Campo, Medina de Rioseco y Fresno el Viejo.

Este desplazamiento, ha remarcado la Diputación Provincial a través de un comunicado, refuerza la cooperación cultural y turística con Portugal y subraya la importancia estratégica de la provincia de Valladolid en la promoción turística.

Durante el viaje se ha desarrollado la reunión de trabajo que cada año mantiene la institución provincial con las juntas de cofradías y los representantes municipales para coordinar las estrategias de promoción de la Semana Santa, los itinerarios culturales y las acciones previstas para el próximo ejercicio.

Su proximidad geográfica, su tradición espiritual, su sensibilidad hacia el patrimonio histórico y la identidad compartida a través del eje del Duero convierten a Portugal en un "enclave prioritario" para la promoción de la Semana Santa rural de Valladolid, declarada en muchos casos Fiesta de Interés Turístico en sus diversas modalidades.

'PENITENCIA Y GLORIA'

Como parte de esta acción, la Diputación trasladará a Oporto la exposición 'Penitencia y Gloria. Provincia de Valladolid' y el cofrade interactivo, disponible también en versión portuguesa.

Estos recursos permanecerán accesibles al público luso hasta febrero de 2026 en la Capela de Nossa Senhora da Boa Hora de Fradelos, uno de los espacios más frecuentados del centro histórico de la ciudad.

La inauguración de la exposición ha sido este sábado 13 de diciembre, a las 12.00 horas y la muestra estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026, con acceso gratuito, con el siguiente horario. los lunes de 14.00 a 18.00 horas; de martes a viernes de 08.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas, sábado de 09.00 a 13.00 horas.

Como acción complementaria, se ha lanzado un sorteo de una experiencia rural en la provincia de Valladolid durante un fin de semana en Semana Santa, abierto al público de la ciudad de Oporto a través de un formulario digital.

El sorteo permanecerá activo hasta la finalización de la exposición, invitando a los visitantes a descubrir en primera persona la riqueza cultural y gastronómica de la provincia.

La Diputación Provincial ha subrayado que la presencia de estos contenidos en Oporto supone una oportunidad estratégica para dar a conocer, en un entorno internacional cercano, la singularidad de la Semana Santa vallisoletana, su patrimonio imaginero, su riqueza devocional y la autenticidad de las celebraciones en los pequeños municipios.

Con 'Douro da Paixão' la Diputación de Valladolid reafirma su compromiso con la proyección exterior de la Semana Santa rural, estrechando lazos con Turismo do Porto e Norte de Portugal, a través del fortalecimiento de la conexión con el país vecino, lo que contribuye a un corredor cultural ibérico que refuerza la identidad del territorio y dinamiza el turismo en toda la provincia.