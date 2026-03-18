La Diputación de Valladolid invierte 685.000 euros en turismo, cultura, educación, igualdad y vivienda

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de sus comisiones de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades y de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico y Asistencia y Cooperación a Municipios ha dado luz verde a varias convocatorias de subvenciones que suman un total de 685.500 euros, destinadas a reforzar servicios públicos, impulsar la actividad cultural y turística y apoyar a los municipios de la provincia.

En materia educativa, la institución provincial ha resuelto la convocatoria destinada a la reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria, en la que se incrementa la dotación inicial y se incorporan 200.000 euros con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas del medio rural y garantizar espacios adecuados para el alumnado.

Asimismo, la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios ha aprobado una inversión de 150.000 euros dirigida a las mancomunidades de la provincia para contribuir a sufragar los costes del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos correspondientes al ejercicio 2026.

En el ámbito social, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades ha resuelto la convocatoria de ayudas al alquiler en el medio rural para personas mayores de 35 años, dotada con 100.000 euros, una medida orientada a facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la fijación de población en el territorio.

La misma comisión ha aprobado además una línea de subvenciones por importe de 61.000 euros destinada a ayuntamientos y entidades locales menores para la organización de actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género, con el objetivo de promover la sensibilización social y las políticas públicas de igualdad en el ámbito local.

Por su parte, la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha informado favorablemente varias iniciativas vinculadas al desarrollo cultural y turístico de la provincia.

Entre ellas, destaca la concesión de subvenciones para actividades de Semana Santa, con una aportación total de 69.500 euros, así como la convocatoria dirigida a centros de iniciativas turísticas y entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades turísticas durante 2025, dotada con 51.000 euros.

Además, se ha aprobado la sexta edición del Encuentro Provincial de Folclore Infantil, que contará con una financiación de 7.800 euros destinada a fomentar la participación cultural y la transmisión de las tradiciones entre las nuevas generaciones.

Finalmente, la comisión ha abordado también el convenio suscrito con 29 ayuntamientos para el desarrollo de la programación escénica con grupos no profesionales dentro de los Circuitos Escénicos Red de Teatros, iniciativa que contribuye a acercar la cultura a los municipios y dinamizar la actividad artística en el medio rural y en la que la Institución Provincial invierte 46.400 euros.