La Diputación de Valladolid "inyectará" casi 11 millones de la liquidación del Presupuesto de 2025 a nuevas inversiones

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al vicepresidente de la institución provincial,, Víctor Alonso, dan a conocer la liquidación de presupuesto correspondiente al ejercicio 2025 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid "inyectará" casi once millones de euros de la liquidación del Presupuesto de 2025 a nuevas inversiones en municipios de la provincia, lo que es posible debido a una "gestión responsable" de esta administración "saneada, eficiente y útil" que ha permitido cumplir con los objetivos de estabilidad y ahora "dar un paso al frente".

Así lo ha trasladado este jueves el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el vicepresidente, Víctor Alonso, y en la que ha dado a conocer los datos de la liquidación del presupuesto provincial correspondientes al ejercicio anterior, que ratifican la "buena salud financiera" de la que goza la institución.

Durante su intervención, el máximo responsable de la Diputación de Valladolid ha subrayado que la institución provincial va a poder reducir su deuda y destinar 10.968.660 euros de fondos propios a nuevas inversiones en los municipios de la provincia.

"Es un esfuerzo extraordinario que hacemos en cumplimiento de la ley y a pesar de la incertidumbre que genera la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado", ha expresado, un punto en el que ha señalado que esto va a permitir el cumplimiento de la obligaciones legales vigentes y la aprobación de los objetivos de las reglas fiscales, lo que refleja la "solidez financiera" de la institución.

SUMPLEMENTO DEL 'PLAN V'

De la misma forma, el presidente de la Diputación de Valladolid ha explicado que se van a destinar casi 4,3 millones a suplementar la cantidad ya presupuestada en el 'Plan V', que volverá así a contar con ocho millones de dotación presupuestaria.

En este sentido, ha recordado que este plan constituye una "herramienta fundamental" para los alcaldes de la provincia que cuentan con la libertad de gasto para afrontar los proyectos que consideren más relevantes para sus vecinos.

Precisamente, el objetivo de la institución provincial es que los regidores cuenten con los recursos necesarios para decidir qué obras y qué servicios necesitan sus pueblos "sin tutelas y con la seguridad de que la Diputación responde una vez más".

"Pero una provincia moderna y segura exige también unas infraestructuras de primer nivel", ha profundizado el presidente provincial, motivo por el que ha explicado que también se van a destinar 3.501.660 euros a carreteras provinciales que sumará un total en el presupuesto del año 2026 de 11.584.660 euros.

A estas actuaciones se añade la adquisición de un nuevo vehículo para el servicio de extinción de incendios por valor de 400.000 euros, que junto con los importes previstos en el presupuesto de 2026 suma un total de 2.210.000 euros en equipamiento y servicios.

"Nuestros profesionales necesitan los mejores medios para protegernos y este equipo de gobierno no va a escatimar en un recurso cuando se trata de apostar y de garantizar la seguridad y la vida de los países soletanos", ha aseverado a este respecto el máximo responsable de la Diputación Provincial.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

De acuerdo a los datos de la Diputación Provincial, los ingresos totales de la Diputación de Valladolid en el ejercicio 2025 ascendieron a 163.079.958,47 euros, un 96,36 por ciento sobre los ingresos previstos en el presupuesto, mientras que, en el capítulo de gastos, la cifra definitiva se situó en 158.416.857,77 euros, lo que representa un 93,60 por ciento de lo inicialmente presupuestado.

De los datos anteriores se extrae el resultado presupuestario, es decir, la diferencia entre los ingresos totales y los gastos reconocidos en el ejercicio, que se sitúa en un resultado presupuestado ajustado de 30.875.630,42 euros.

La Intervención de la Diputación informa que el remanente de tesorería disponible de la entidad provincial, restada la parte ya destinada a financiar las incorporaciones del presupuesto 2025 al 2026 para dar continuidad a la ejecución de gastos e inversiones, asciende a 14.107.666,14 euros, que será destinado al cumplimiento de las obligaciones legales de destino de superávit e inversiones financieramente sostenibles, en su caso.

Por lo que se refiere al superávit, es decir, la diferencia de ingresos y gastos no financieros en términos de contabilidad nacional, se sitúa en 5.428.086,11 euros, cifra que muestra la eficacia en la gestión y la racionalización del gasto desarrollada por la institución provincial en los últimos años.

En este sentido, la previsión de préstamos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 es de 10,3 millones de euros, una vez realizadas las amortizaciones ordinarias de 2025, eliminada inmediatamente la contratación del préstamo de 1,3 millones de euros previsto en el presupuesto aprobado de 2026.

A finales de 2026 la ratio de endeudamiento se situará en el 4,14 por ciento, lo que garantiza la estabilidad a la hora de afrontar los presupuestos de la institución para los próximos ejercicios.

Por último, el presidente provincial ha asegurado que la Diputación cumple con el plazo legal de pago a los proveedores, al fijarse el periodo medio a finales de diciembre de 2024 en 12,98 días.

Como resultado de todos estos datos, ha destacado Íscar, que demuestran la "buena salud financiera" de la institución, la Diputación de Valladolid puede destinar 10,968 millones de euros del remanente de tesorería de 2025 a incrementar los fondos de los programas de apoyo municipal.