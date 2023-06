Diputación de Valladolid muestra su apoyo al colectivo LGTBIAQ+ y a la igualdad "real y efectiva" de todas las personas

El colectivo lee un manifiesto que reclama que las instituciones trabajar "por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad".



VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha mostrado su apoyo al colectivo LGTBIAQ+ con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo en un acto que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de Pimentel y donde presidente en funciones, Conrado Íscar, ha sido el encargado de encabezar esta conmemoración en la que representantes del colectivo han leido un manifiesto.

Conrado Íscar ha señalado que este año no se ha colgado la bandera LGTBI en la fachada porque, por ley, no se puede colgar ningún símbolo que no sea institucional.

"Nosotros seguimos creyendo en esa igualdad real y efectiva y que todo el mundo tenga derechos, independientemente de cual sea su condición y sus relaciones personales, así que mantendremos este acto aunque nos tendremos que adaptar según la legislación", ha explicaco el presidente en funciones.

Por su parte, la presidenta de Fundación Triángulo de Castilla y León, Yolanda Rodríguez, ha destacado que en la fundación están "encantados de que se abran las puertas de la Diputación de Valladolid y que la diversidad entre por todas las ventanas de esta institución".

El manifiesto, leido por diferentes representantes del colectivo LGTBIAQ+, recoge que "los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos, y desde las instituciones públicas se debe trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad".

Por otro lado, el escrito también contempla que esta jornada sirve para "seguir movilizándose por una sociedad diversa y respetuosa con las diversidades de género, capaz de erradicar el odio y las discriminaciones".

"Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad; se ha avanzado, pero se necesita seguir en el empeño y eso requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia, hay que denunciar la homofobia incluso si se presenta como diversión inocua o un trato cultural aceptado", denuncia el manifiesto.

Por lo tanto, la declaración recoge que la Diputación muestra su compromiso de continuar en la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social para un efectivo cambio de mentalidad que erradique las actitudes LGTBIfóbicas y el rechazo a las mismas.

Además, también afirma que es "necesario tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la Administración y mejorar así la legislación vigente".