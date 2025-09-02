Diputación de Valladolid propone a los centros educativos 54 actividades con novedades en torno al eclipse solar de 2026

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto a representantes de las entidades colaboradoras en la presentación de la Guía de Actividades para los Centros Educativos 2025/2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guía de Actividades para los Centros Educativos 2025/2026, elaborada por la Diputación de Valladolid, recoge 54 propuestas para llevar a cabo de forma complementaria durante el curso, incluidas novedades en torno al eclipse solar de 2026, la gestión dde las emociones o las nuevas tecnologías.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha presentado este martes, 2 de septiembre, la décima edición de esta guía, que entre sus 54 actividades, incorpora seis nuevas, mientras todas se organizan en 15 programas diferentes y dirigidas a los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

"Tenemos claro que los jóvenes son el futuro de provincia. Por ello, la Diputación tiene la obligación de invertir en políticas dirigidas a su formación y educación para poder contar con una generación preparada para enfrentarse a los retos de una sociedad cada vez más exigente", ha aseverado Íscar, en declaraciones recogidas por Europa Press, respecto al programa que pretende "facilitar" a los centros la planificación de estas actividades complementarias.

Entre las novedades de la guía de cara al próximo curso, Íscar ha destacado el hecho "histórico" del eclipse total solar que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, que centra dos actividades, una con recomendaciones de seguridad para la observación y otra para aprender a construir un proyecto estenopeico que sirve para observar el fenómeno astronómico.

En el marco del I Plan de Infancia y Adolescencia, entre las novedades se incluye, asimismo, una actividad para acompañar y entender las emociones por parte de los progenitores de Educación Infantil, mientras el VI Plan de Juventud adquiere también protagonismo con un taller sobre el uso de nuevas tecnologías.

En colaboración con el Tercer Sector de la provincia, la Guía de Actividades alberga también actividades como el Gran Juego de la Donación, de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid, y el taller 'Colores de la piel', de Red Íncola, dirigido al alumnado de Educación Infantil.

También continúa el proyecto de aprendizaje-servicio de la Asociación Pajarillos Educa, que este curso amplía su alcance con dos nuevas orientaciones, tituladas 'Peñafiel creativo: cine, historia y castillo' e 'Íscar escénico: festival escolar de teatro exprés'.

Asimismo, en colaboración con el programa de Educación y Voluntariado Ambiental desarrollado con la Fundación Caja de Burgos, se propone la exposición 'Señales para los nuevos tiempos', para inculcar el respeto a la diversidad. en colaboración con Fundación Triángulo.

'Guardianes del Patrimonio', de la Asociación Padre Hoyos de Torrelobatón, es otra de las propuestas del programa, en el que la Universidad de Valladolid (UVa) impulsa el Proyecto InGenias, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, para promover la atracción de las mujeres hacia las carreras STEM, y el Programa DOCEO, desarrollado en el yacimiento arqueológico de Pintia.

La Guía 2025/2026 incluye también actividades orientadas al desarrollo integral de las personas a través del deporte, la promoción de las relaciones intergeneracionales y el envejecimiento activo y saludable, la educación medioambiental, el conocimiento del patrimonio cultural y turístico de la provincia y la familiarización de la población joven con los recursos e instituciones provinciales.

El documento se puede consultar en la página web de la Diputación de Valladolid y se remitirá a los centros educativos en formato electrónico con un código QR, con el objetivo de superar la cifra de actividades ejecutadas y participantes del año pasado, cuando se llegó a 737 y 40.000, respectivamente, según ha subrayado el presidente de la Diputación.

En representación de las entidades colaboradoras en esta iniciativa, Carmen Nogueira, de la Fundación Caja Burgos, ha agradecido el respaldo de la institución provincial a la guía, que aporta a los alumnos "herramientas y valores para crecer como personas responsables y comprometidas con su entorno". "Este proyecto dejará una huella en toda la provincia", ha celebrado.