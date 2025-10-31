La Diputación de Valladolid reclama la suspensión de la tasa de basuras y defiende la autonomía municipal

Pleno de la Diputación de Valladolid del 31 de octube de 2025 - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado este viernes, con los votos a favor del PP y de Vox y el voto en contra del PSOE y Valladolid Toma la Palabra (TLP) una proposición presentada por los 'populares' para reclamar la suspensión del "tasazo" de basuras y en defensa de la autonomía municipal.

La institución provincial ha aprobado tres de las cuatro mociones presentadas a su debate en la sesión plenaria en las que se han abordado asuntos "clave" para la provincia, como la resolución del "caos" de los trenes Valladolid-Madrid, los planes provinciales, la tasa de basuras y el compromiso con el pueblo saharaui.

En este marco, la primera moción, presentada por el Grupo Provincial Popular, ha instado a la Diputación en la defensa de la autonomía municipal y en la suspensión de la tasa de basuras impuesta por la Ley 7/2022.

En este sentido, el portavoz 'popular', Guzmán Gómez Alonso, ha tomado la palabra para defender la necesidad de que los municipios recuperen la facultad de decidir libremente cómo financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, "sin la imposición estatal de repercutir el 100 por ciento del coste directamente a los vecinos, lo que suprime la capacidad municipal de autogestión y de adaptación a la realidad local".

Por ello, el Pleno de la Diputación ha acordado instar al Ejecutivo central a "derogar la obligación legal de repercutir íntegramente el coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos".

En su lugar, se propone establecer un sistema flexible de financiación que respete la autonomía y la potestad tributaria local, que permite que los ayuntamientos financien el servicio con fondos propios o mediante modelos mixtos.

La propuesta incluye además incentivos al reciclaje y a la economía circular, así como la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales a familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos.

El acuerdo también contempla solicitar al Gobierno el "respeto" a la autonomía local reconocida en la Constitución y en la Ley de Bases de Régimen Local, y remitir el acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la federación regional, con el objetivo de sumar apoyos a esta reivindicación.

La moción ha sido respaldada por Vox, mientras que los socialistas han presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, y Toma la Palabra (TLP) también ha rechazado la propuesta.

"CAOS FERROVIARIO"

El Pleno de la institución provincial ha aprobado también la proposición presentada por el Grupo Provincial Vox, titulada 'Por la resolución del caos ferroviario entre la provincia de Valladolid y Madrid' en la que se ha criticado "la falta de respuesta y transparencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante los problemas que sufren diariamente los usuarios".

La iniciativa aprobada insta al Ministerio a adoptar las medidas necesarias para eliminar los retrasos y mejorar la calidad del servicio, así como a Renfe para que aumente el número de plazas disponibles en los trenes en horarios de mayor demanda, evitando que se agoten con hasta diez días de antelación de la salida de los trenes, según ha explicado.

El acuerdo incluye también la solicitud de dimisión del ministro Óscar Puente, a quien el grupo proponente acusa de haber "convertido en crónica una situación que debía ser excepcional".

La moción ha sido aprobada con la negativa del PSOE, quienes han argumentado que el gobierno estatal "nunca había hecho tanto por la ciudad de Valladolid".

PUEBLO SAHARAUI

Asimismo, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha votado a favor de la proposición presentada por el Grupo Provincial TLP titulada 'Por un mayor compromiso con el pueblo Saharaui' en el que se ha acordado reforzar el compromiso con el pueblo saharaui exigiendo al Gobierno de España que adopte una política exterior coherente con las resoluciones de las Naciones Unidas.

Además, se ha mostrado el apoyo a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que pretende reconocer la nacionalidad española a aquellas personas nacidas antes de 1996 en el Sahara Occidental bajo la soberanía de la administración española.

A su vez, se enviarán estos acuerdos al Gobierno de España, a la Delegación Saharaui para España y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.

Por otra parte, dentro de este acuerdo, se ha aprobado incrementar la partida presupuestaria destinada a subvencionar a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para financiar el Programa Vacaciones en Paz con el fin de que se amplíe el número de familias de acogida, y por lo tanto de menores beneficiados.

Finalmente, la moción ha sido aprobada por grupo popular y TLP, tras que el grupo socialista se haya abstenido con el argumento de la reunión de la ONU, y la abstención de Vox.

PLANES PROVINCIALES

También, el Grupo Provincial Socialista ha presentado una moción titulada "Incrementar los Planes Provinciales 2026-2027 y potenciar el Servicio de Asesoramiento a Municipios".

La moción ha sido rechazada tras la negativa por parte del grupo Popular y Vox los que han argumentado que la propuesta se volverá a retomar en el siguiente pleno que tratará los presupuestos.

En el pleno de la Diputación también se han aprobado diversas medidas destinadas a mejorar los servicios e infraestructuras municipales en toda la provincia. Entre ellas, está la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores dentro del programa de Reto Demográfico 2025, con un presupuesto total de 550.000 euros, que permitirá financiar 51 proyectos orientados a promover la dinamización económica y social del medio rural mediante iniciativas generadoras de empleo y riqueza.

Asimismo, se ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe total de 101.787,19 euros dirigidas a 19 municipios de la provincia para financiar obras de bajo coste económico que garanticen el abastecimiento de agua ante situaciones sobrevenidas.

El Pleno también ha acordado un incremento de 200.000 euros en la línea de ayudas destinadas a la reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural. Con esta ampliación del presupuesto inicial, la inversión total en el ejercicio actual alcanza los 600.000 euros, con el objetivo de mejorar las condiciones de los centros escolares.

Igualmente, se ha resuelto la convocatoria de subvenciones por 240.000 euros destinadas a 67 Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes para financiar obras y equipamientos en locales municipales destinados a personas mayores.

También, se ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones por 325.000 euros para mejorar la accesibilidad en edificios municipales que prestan servicios de atención a la ciudadanía de la cuál se beneficiarán 35 Ayuntamientos y 2 Entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes.

Finalmente, el Pleno ha dado luz verde a una reorganización de los Centros de Acción Social (CEAS) con el objetivo de equilibrar la distribución de población, territorio y cercanía a los servicios sanitarios.

El nuevo mapa, que entrará en vigor en 2026, mantiene trece CEAS para los 221 municipios menores de 20.000 habitantes, tras la salida de Arroyo de la Encomienda, que contará con su propio centro.

Con esta nueva distribución, se busca "garantizar una atención más equitativa y coordinada, especialmente en las zonas rurales con población envejecida, reforzando así la red provincial de servicios sociales".