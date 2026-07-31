Diputación de Zamora activa una campaña para informar sobre cómo actuar en estas situaciones de riesgo

Campaña de la institución provincial. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha puesto en marcha una campaña de información y sensibilización para ofrecer a la ciudadanía pautas de actuación ante un incendio forestal, una iniciativa elaborada por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil destinada a proteger a las personas y a los núcleos de población en los meses de mayor riesgo.

Según ha informado la institución provincial, las recomendaciones se resumen en cuatro mensajes fundamentales: mantener la calma e informarse solo por canales oficiales como el 1-1-2, evacuar inmediatamente si lo ordenan las autoridades, confinarse en un lugar seguro y sellar entradas de humo en caso de orden de confinamiento, y evitar situaciones de peligro como acercarse al fuego por curiosidad o bloquear caminos.

Para garantizar la máxima difusión en la provincia, la Diputación ha remitido una carta y carteles informativos a todos los ayuntamientos para su colocación en edificios públicos.

Asimismo, la iniciativa cuenta con un vídeo explicativo para redes sociales protagonizado por los propios bomberos del Consorcio y con presencia en medios de comunicación.

Esta actuación forma parte del conjunto de medidas a dos años anunciado por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, en el Consejo de Alcaldes de noviembre de 2025.

La estrategia incluye la encomienda de gestión con Somacyl para desbroces y anillos de seguridad, la contratación de cuadrillas del Plan Montel, una ordenanza tipo para exigir la limpieza de terrenos y la redacción de planes municipales de prevención.

Asimismo, mantiene abierto hasta el 14 de agosto de 2026 un proceso de licitación por más de dos millones de euros para adquirir autobombas, máquinas oruga, biotrituradoras y material de extinción, que se suma a la incorporación de nuevas autobombas y vehículos de mando realizada en los meses anteriores.