Diputación de Zamora destina 130.000 euros en ayudas para la compra, rehabilitación y alquiler de vivienda a 68 jóvenes

ZAMORA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Zamora ha publicado la resolución de la convocatoria de subvenciones Vivienda Joven, ayudas a la compra, la rehabilitación y al alquiler a las que, en 2026, la Diputación de Zamora, a través del Servicio de Juventud, ha destinado un total de 130.000 euros y de las que han resultado beneficiarios 68 jóvenes.

El fin de la convocatoria es fomentar el establecimiento y fijación de la población joven en el medio rural de la provincia, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por un lado, 58 adjudicatarios se 'repartirán' un total de 100.000 euros de la línea destinada a adquisición y rehabilitación de viviendas unifamiliares en el ámbito rural.

Por otro, diez jóvenes recibirán en total 12.000 euros de los 30.000 que, en un principio, se habían habilitado para alquiler por parte de la Diputación.

Tras su publicación hoy en el BOP y la notificación a los interesados, los 68 beneficiarios tienen de plazo hasta el 31 de octubre para justificar la subvención, para lo que deberán aportar la documentación establecida en las bases de la convocatoria. Posteriormente, la Diputación abonará las ayudas a los beneficiarios.

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó el pasado 8 de abril las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones del programa 'Vivienda Joven', con el que el actual equipo de gobierno busca favorecer el asentamiento y la fijación de la población joven en el medio rural de la provincia.

El 27 de abril fue publicada en el BOP, abriéndose un plazo de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes y, posteriormente, el proceso de subsanación de la documentación que no se había presentado o no debidamente.

Entre los criterios puntuables, hasta un máximo de 30 puntos, están la localización geográfica de la vivienda, con mayor puntuación cuanto menor sea el número de habitantes de la localidad donde viven.

También se han tenido en cuenta los ingresos económicos del solicitante, con 10 puntos para los integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos estén entre 0 y 2 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de 2023 y 5 puntos para cuando sean 2 veces el IPREM sin superar en ningún caso los límites máximos establecidos para poder ser beneficiarios de la ayuda.

El tercer criterio de valoración es la situación laboral ininterrumpida.

Asimismo, los beneficiarios han tenido que acreditar hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los beneficiarios de la línea 1 de la convocatoria, para rehabilitación y adquisición, recibirán desde 1.094, la menor, a 2.525 euros, que es la ayuda más cuantiosa.

Los de la línea 2, destinada a subvenciones al alquiler, recibirán todos lo mismo: cada uno 1.200 euros.

Las viviendas para las que se solicitó la ayuda han tenido que ser adquiridas o alquiladas entre el 25 de abril de 2025 y el 27 de abril de 2026.

Es uno de los requisitos para concurrir, además de ser menor de 36 años en el momento de la solicitud, tener nacionalidad española, de un estado miembro de la Unión Europea o contar con residencia legal en España en el caso de personas extranjeras no comunitarias y que la vivienda se encuentre en un municipio de la provincia de Zamora con menos de 10.000 habitantes.

Está previsto que, de cara al próximo año 2027, la Diputación vuelva a publicar una nueva convocatoria de subvenciones de Vivienda Joven.