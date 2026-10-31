La Diputación de Zamora destina 137.000 euros a 36 ganaderos para fomentar las razas autóctonas en peligro de extinción

ZAMORA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 ganaderos de la provincia de Zamora recibirán 136.999,95 euros de la Diputación para fomentar los sistemas extensivos basados en la producción de las razas bovinas Alistana-Sanabresa y Sayaguesa y de la raza caprina Cabra de las Mesetas, todas ellas catalogadas en peligro de extinción.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Zamora ha publicado la resolución provisional de esta convocatoria de subvenciones, dotada con 137.000 euros en 2026.

Una vez notificada la resolución, los beneficiarios disponen de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación, para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Esta línea de ayudas, convocada por la Diputación de Zamora a través del Área de Agricultura y Ganadería, está dirigida a titulares de explotaciones ganaderas de la provincia que trabajen con estas razas autóctonas.

Su finalidad es impulsar sistemas de producción extensiva sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, favorecer la fijación de población en el medio rural y contribuir a conservar el patrimonio genético ganadero zamorano.

Para acceder a las subvenciones, los titulares deben contar con explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas y disponer de reproductores de las razas bovinas Alistana-Sanabresa y Sayaguesa o de la raza caprina Cabra de las Mesetas inscritos en sus respectivos libros genealógicos.

La convocatoria contempla la subvención de ejemplares concretos que figuren en estos registros. La institución provincial aprobó las bases de la convocatoria el pasado 13 de julio mediante un decreto de Presidencia.

Del presupuesto total, 134.000 euros se destinan al sector bovino y los 3.000 euros restantes al caprino, aunque la dotación podría ampliarse hasta en 13.700 euros adicionales con créditos sobrantes de otras líneas destinadas al desarrollo rural sostenible.

En total, la Diputación ha recibido 37 solicitudes, aunque una de ellas ha quedado excluida al no haber subsanado su titular la documentación requerida por la institución provincial.

De este modo, serán 36 los ganaderos que podrán beneficiarse de estas ayudas en la resolución provisional.