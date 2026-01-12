Víctor López de la Parte (i), Sara Fregeneda, Javier Faúndez y Fernando Fregeneda. - EUROPA PRESS

ZAMORA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora destina 550.000 euros a la organización de la tercera edición de Fromago, una cantidad que será adelantada a los organizadores, Eilza, en las próximas semanas para que puedan trabajar ya en la firma de contratos y patrocinios necesarios para poner en marcha el certamen que se celebrará en septiembre.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ha adelantado además que ha cursado oficialmente invitación para que el rey Felipe VI acuda a visitar la feria. Lo ha hecho, ha apostillado, después de que el monarca trasladara su buena disposición a volver a Zamora en una conversación mantenida durante su visita, en agosto, a Sanabria.

La feria, por lo demás, va tomando forma. Los responsables de la organización y de la Diputación de Zamora han presentado hoy la campaña 'Galería del tiempo'. Utilizando el reloj de cuenta atrás instalado en la plaza de Viriato, los organizadores intentarán que este elemento actúe como "catalizador de participación social", visualizando el paso del tiempo hasta la feria y "demostrando que el proyecto de la feria se construye día a día gracias al apoyo de los zamoranos y el interés de los turistas".

Lo que los organizadores proponen es que zamoranos y turistas se hagan un selfie con el reloj, escaneen el código QR y suban la imagen para cederla a Fromago y participar en una exposición que se instalará durante la feria.

El objetivo es "capturar la diversidad de quienes pasan por Zamora". La propuesta tiene una vocación documental, ya que las fotografías no se publicarán de forma inmediata, sino que serán custodiadas por la organización hasta la celebración de la feria.

De forma paralela, la organización ha activado hoy el canal oficial de Whatsapp de Fromago, accesible también mediante un código QR impreso en el reloj y que servirá para establecer una vía de comunicación directa entre los responsables de la feria y los asistentes.