Diputación de Zamora destinará 1,4 millones a instalación y sustitución de bocas de riego para prevenir incendios

Faúndez durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZAMORA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora destinará 1,4 millones de euros a la instalación y sustitución de bocas de riego para reforzar el trabajo de prevención de incendios forestales en los pueblos.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha presentado este jueves esta convocatoria que "forma parte de esas diez medidas que diseñó la Diputación dentro del Plan Integral de Prevención de Incendios para la Protección de Perímetros en la provincia de Zamora".

Asimismo, ha recordado que se trata de diez medidas diseñadas inicialmente, pero que finalmente se van a incrementar en otras dos que se presentarán "posiblemente al Consejo de Alcaldes a final de octubre", al tiempo que ha destacado que todas ellas forman parte de la planificación de la Institución Provincial para llegar al próximo verano "con actuaciones concretas y recursos ya comprometidos".

Javier Faúndez ha explicado que el conjunto de actuaciones previstas "ya está en diferentes fases de ejecución", puesto que "algunas cuestiones ya están resueltas, otras están adjudicadas y otras están en proceso de adjudicación".

En este sentido, ha avanzado que "posiblemente la semana que viene" queden adjudicadas las biotrituradoras, las mochilas, los batefuegos y los dos nuevos bulldozers que formarán parte del Parque de Maquinaria de la Institución.

Por lo que se refiere a las bocas de riego, el objetivo es que exista un punto de abastecimiento aproximadamente cada 50 metros, puntos conectados a las redes de suministro urbano, de manera que los servicios de extinción de incendios puedan disponer de agua con mayor rapidez en caso de emergencia.

Las actuaciones subvencionables comprenden tanto la instalación de nuevas bocas de riego donde no existían como la sustitución o adecuación de bocas ya existentes. Pueden acogerse a la subvención todas las entidades locales con menos de 20.000 habitantes de la provincia.