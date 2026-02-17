Diputación de Zamora destinará 520.000 euros, ampliables hasta los 670.000, a los consultorios médicos de la provincia

El presidente de la Diputación y el diputado de Obras presentan la convocatorias de ayudas para consultorios médicos de la provincia. - DIP ZAMORA

ZAMORA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha anunciado una inversión de 520.000 euros, ampliable hasta los 670.000, en los consultorios médicos locales de la provincia.

La convocatoria, según ha informado este martes el presidente, Javier Faúndez, se tramita en régimen de concurrencia competitiva con el objetivo de "seguir reforzando la calidad de los servicios sanitarios en el medio rural y garantizar instalaciones adecuadas, seguras y accesibles para los vecinos de la provincia".

Las ayudas permitirán financiar obras de reforma en consultorios locales orientadas a la mejora de la climatización, iluminación, eficiencia energética, accesibilidad, envolvente térmica y trabajos de albañilería.

El objetivo principal es modernizar unas infraestructuras esenciales para los pequeños municipios, y contribuir "a mejorar la calidad asistencial, favorecer la cohesión territorial y reforzar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano", ha aseverado Faúndez.

La Diputación financiará hasta el 90 por ciento del coste de las actuaciones, mientras que los ayuntamientos beneficiarios deberán aporta al menos el 10 por ciento restante. La subvención máxima de la Institución por entidad beneficiaria será de 20.000 euros.

Durante la presentación, el presidente ha destacado dos importantes novedades introducidas en esta convocatoria como son la ampliación en seis meses de los plazos de ejecución, lo que permitirá a los ayuntamientos disponer de más margen para desarrollar las obras y procedimientos administrativos; y en segundo lugar se incorpora un criterio de equidad, que otorgará hasta 15 puntos adicionales a aquellos municipios que no resultaron beneficiarios en la convocatoria de 2025.

Esta convocatoria complementa la desarrollada el pasado año, en la que resultaron beneficiarios 133 ayuntamientos, permitiendo actuaciones en 170 consultorios municipales, con una inversión global cercana a los 2,3 millones de euros.