Diputación de Zamora finaliza la obra de la carretera entre Cerecinos y Aspariegos tras una inversión de un millón

Visita a la carretera que une Cerecinos con Aspariegos. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha anunciado la finalización de las obras en la carretera que une Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, una actuación que se ha ejecutado tras una inversión cercana al millón de euros.

El presidente provincial, Javier Faúndez, ha visitado la zona junto a varios representantes de la corporación y de los ayuntamientos para comprobar el resultado de la intervención.

En ese marco, Faúndez ha defendido el "esfuerzo inversor" para mejorar la red viaria de la provincia. "Cada euro que invertimos en carreteras es una inversión directa en seguridad, en calidad de vida y en futuro para nuestros pueblos. Una buena red viaria facilita la movilidad diaria de los vecinos, mejora el acceso a los servicios públicos, favorece la actividad económica y ayuda a fijar población en el medio rural", ha remarcado el presidente de la Diputación.

El mandatario provincial ha añadido que la Diputación mantiene "un firme compromiso" con la conservación y modernización de los más de 1.500 kilómetros de carreteras provinciales, al considerarlas una infraestructura "esencial para vertebrar el territorio y garantizar que vivir en un pueblo no suponga disponer de peores comunicaciones".

En cuanto a los detalles de la obra, la actuación ha permitido renovar íntegramente un tramo de 5.503 metros, comprendido entre la carretera ZA-P-1304, en las proximidades de Cerecinos del Carrizal, y la CL-612, a la altura de Aspariegos. Se trata de una carretera que comunica a los vecinos de los municipios de las comarcas de Tierra del Pan y Toro, desde su comienzo en Piedrahita de Castro hasta su final en Malva.

De esa longitud total, 4.300 metros corresponden al tramo interurbano, mientras que los 1.200 metros restantes discurren por las travesías urbanas de ambos municipios.

Antes de la intervención, la vía presentaba un acusado deterioro provocado por el paso del tiempo. El firme se encontraba muy envejecido, la plataforma apenas alcanzaba una anchura media de cuatro metros, existían deformaciones y blandones en numerosos puntos y el sistema de drenaje resultaba claramente insuficiente para garantizar la correcta evacuación de las aguas de lluvia.

Las obras han permitido transformar esta carretera provincial mediante la ampliación de la plataforma hasta alcanzar 5,50 metros de anchura, dotándola de una nueva estructura de firme formada por dos capas de mezcla bituminosa en caliente, además de arcenes laterales de al menos 60 centímetros que mejoran la seguridad de los vehículos.