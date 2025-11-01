La Diputación de Zamora organiza jornadas formativas del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios

ZAMORA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora ha programado durante el mes de noviembre y principios de diciembre unas jornadas de formación en materia de emergencias, que se desarrollarán en los distintos parques comarcales de la provincia.

Estas jornadas están dirigidas a alcaldes, empleados municipales y todas las personas interesadas, con el objetivo de ofrecer conocimientos básicos sobre prevención, autoprotección y actuación ante emergencias, así como promover la colaboración ciudadana con los servicios de bomberos y protección civil.

El presidente de la Diputación de Zamora y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Javier Faúndez Domínguez, ha destacado que estas jornadas son una herramienta "esencial" para reforzar la colaboración entre los servicios de emergencia y los municipios, y para que los vecinos sepan cómo actuar en los primeros minutos de cualquier incidente.

A lo largo de las sesiones se abordarán temas prácticos como la prevención y actuación ante incendios urbanos, rurales y forestales, el manejo de extintores y uso de kits de primera intervención, la actuación ante inundaciones, rescates y accidentes domésticos o de tráfico, primeros auxilios, evacuación y autoprotección y simulacros de emergencia y coordinación con el 112.

Estas actividades permitirán a los asistentes conocer de primera mano el trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos, sus medios materiales y técnicos, y las diferentes actuaciones que realiza en beneficio de los municipios, desde achiques y rescates acuáticos hasta intervenciones en incendios forestales, industriales o domésticos.

Estas acciones forman parte del compromiso de la Diputación de Zamora por mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio rural, fomentando la implicación de los ayuntamientos y la ciudadanía en la protección de personas, bienes y medio ambiente.