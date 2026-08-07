La Diputación de Zamora patrocina 'Bamba Cultural 2026' que reúne arqueología y música en torno al legado vacceo

ZAMORA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bamba acogerá durante el mes de agosto una nueva edición de 'Bamba Cultural', que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, una programación que combina divulgación histórica, investigación arqueológica, literatura, poesía y música con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de la localidad y su entorno.

El programa incluye la exposición 'Vacceos. alfareros prodigiosos. Entre la tradición y la vanguardia', que podrá visitarse del 3 al 31 de agosto, en horario de 19.00 a 21.00 horas, en el Centro Cultural de Bamba.

La muestra propone un recorrido por la producción cerámica vaccea y por la extraordinaria capacidad técnica y artística de los alfareros de la Edad del Hierro.

A través de las piezas expuestas, el visitante podrá conocer el dominio del torno rápido, las decoraciones geométricas, las técnicas de bruñido y las producciones realizadas tanto para las tareas cotidianas como para usos simbólicos o singulares.

Entre los elementos más destacados figuran piezas talladas a punta de navaja, como cajitas zoomorfas, sonajeros, tintinabula y ralladores podomorfos.

La exposición refleja la convivencia entre tradición e innovación y permite acercarse a la cerámica como una verdadera tecnología de lo cotidiano, vinculada a la cocina, el almacenaje y las necesidades de la vida diaria.

La exposición mantiene además una relación directa con el yacimiento de El Viso de Bamba, enclave estratégico del valle del Duero en el que se desarrollan investigaciones arqueológicas desde 2025.

El proyecto 'Vaccea Sub Manto Viso' estudia la superposición de la ciudad vaccea de la Edad del Hierro y el espacio sagrado asociado a la ermita de la Virgen del Viso, así como la posible identificación del oppidum con la antigua Arbucala, relacionada con el paso de Aníbal por la Meseta.

Ciclo de conferencias La programación incluye también el ciclo de conferencias 'Vacceos hoy. entre el rigor del dato y el trazo del humor', que se desarrollará en el Salón Social de Bamba, de 20.00 a 21.30 horas.

El ciclo comienza hoy viernes 7 de agosto con la conferencia 'El Viso de Bamba. Resultados preliminares a la luz de las excavaciones de 2025 y 2026', a cargo de Aitor Labajo Román y Pilar Ramos Fraile, codirectores del proyecto VSMV.

El sábado 15 de agosto, Carlos Sanz Mínguez, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg, ofrecerá la conferencia 'Bajo los campos de Padilla. el renacer de Pintia'.

A continuación, Raúl Martín Vela, arqueólogo de Eresma Arqueológico y miembro del CEVFW, hablará sobre 'El guardián del Eresma. el Cerro Tormejón y el control del territorio vacceo'.

El sábado 22 de agosto será el turno de Juan Francisco Blanco García, profesor titular de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del CEVFW, con la conferencia 'Cauca. la metrópolis vaccea de las campiñas del Duero'.

La jornada se completará con la intervención de Joaquín Barrio Martín, catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del CEVFW, que presentará 'Cuéllar antes de Cuéllar. seis siglos de historia vaccea'.

El ciclo finalizará el sábado 29 de agosto con la presentación del libro 'Tras las huellas de Aníbal', a cargo de su autor, Arturo Gonzalo Aizpiri.

La obra propone un recorrido por la huella del general cartaginés en estas tierras y presta una atención especial al entorno de El Viso-Arbucala.

La última actividad será la charla 'Vacceos, celtas y otros tipos de cuidado', protagonizada por el humorista gráfico Rafa Vega, "Sansón".

A través de sus viñetas y de sus personajes vacceos, el autor abordará la relación entre la historia antigua de la Meseta y la mirada crítica y humorística sobre la realidad actual.

Música y poesía La música y la poesía tendrán también un espacio destacado dentro de Bamba Cultural 2026.

El sábado 8 de agosto, la calle Pasaje acogerá un concierto y recital con actividades programadas entre las 20.00 y las 24.00 horas.

Entre las 20.00 y las 21.30 horas actuarán los cantautores Raúl R., de Valladolid, y Arturo Benito, junto a un recital y micrófono abierto en el que participarán Gustavo González, Ruht Iglesias, Fran Soto, Oscar J.

Andrés, Soledad González, Tomas Chelsea, Sergio Palomo y Rebecca Pérez. La jornada concluirá, entre las 22.30 y las 24.00 horas, con la actuación de la banda Indi Stereograce.

Con esta programación, Bamba Cultural 2026 pretende acercar el patrimonio vacceo a todos los públicos y demostrar que la investigación histórica puede dialogar con la literatura, el humor, la poesía y la música.

La iniciativa busca reforzar el conocimiento de El Viso y de su entorno, así como favorecer la participación de vecinos y visitantes en las actividades culturales del municipio.