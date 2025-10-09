La Diputación de Zamora recibe dos nuevos camiones de bomberos

Javier Faúndez, en el centro, con bomberos y otros cargos provinciales y locales, durante la presentación de los camiones. - DIPUTACIÓN ZAMORA

ZAMORA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha recibido este jueves dos nuevos camiones de bomberos que prestarán servicio en los parques de Benavente y Rionegro del Puente, gracias a una inversión total de 658.240 euros. Se trata de dos camiones de primera intervención que sustituyen a vehículos con 25 y 19 años de antigüedad. Ambos serán reparados y permanecerán como unidades de refuerzo, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas o actuaciones de gran envergadura.

Los camiones, con motor diésel de 290 CV, tienen 15.000 kg de peso, 7,1 metros de longitud y cabina para conductor y dos acompañantes. La carrocería incorpora una cisterna de 3.500 litros, seis cofres laterales y un cofre posterior con bomba contra incendios. Los cofres laterales contienen equipos completos de incendios, extracción de agua, corte y rescate de vehículos, incluyendo camilla, tableros espinales, puntales de estabilización y herramientas hidráulicas.

Estos vehículos forman parte del programa de modernización del Servicio Provincial de Bomberos, cuyo objetivo es que los profesionales dispongan del mejor material para prestar un servicio de calidad y garantizar la seguridad de los habitantes de los pueblos.

Antes de su puesta en servicio, los bomberos realizarán unas jornadas de formación la próxima semana para familiarizarse con las nuevas unidades y su equipamiento. Tras esta fase, los vehículos quedarán plenamente operativos y disponibles para intervenir en cualquier emergencia dentro de sus respectivas zonas de actuación.

Además, Javier Faúndez ha anunciado la entrega próxima de dos vehículos de rescate en altura para los parques de Rionegro del Puente y Zona Centro, cuyos equipos actuales se trasladarán a Bermillo de Sayago y San Vitero, con un coste de 520.000 euros. Además, está en licitación la adquisición de camiones para el futuro Parque Comarcal de Toro y una nodriza para incendios industriales, por 1.270.000 euros, cuyo plazo finaliza el 20 de octubre.

En apenas dos años, la Diputación ha invertido más de 2,5 millones de euros en la modernización de vehículos del Servicio (sin contar material), a lo que se suma la inversión de 800.000 euros en el Parque comarcal de Bomberos de Toro, ha detallado Afúndez.

En el presupuesto 2026 se consignará la inversión de 1,1 millones de euros para la construcción de actuación del Parque de Alta Sanabria en Requejo de Sanabria y la dotación de vehículos compuesta por un camión forestal, un camión de primera intervención, un vehículo de mando y un vehículo de rescate en altura.