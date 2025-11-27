Las diputaciones y El Bierzo recibirán 2 millones para maquinaria y equipos de sus servicios ambientales

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado subvenciones que suman dos millones de euros dirigidas a las nueve diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo para la adquisición de maquinaria y equipos de seguridad para los trabajadores de servicios ambientales.

A propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a estas subvenciones, que tienen por objeto financiar la adquisición de medios y equipos de trabajo que garanticen la seguridad de los trabajadores contratados por las entidades provinciales para desarrollar obras y servicios ambientales.

Esta aportación económica responde al compromiso de la Junta de Castilla y León con la seguridad y salud laboral de los trabajadores y se enmarcan en las políticas de colaboración con las entidades locales en favor del empleo de calidad en el ámbito rural.

En este caso, con el objetivo de que los operarios que realizan trabajos preventivos y de cuidado del medio ambiente dispongan de los medios y equipos adecuados a las actividades que desarrollan para que puedan trabajar con las máximas garantías de seguridad y salud laboral.

El personal destinatario de los medios adquiridos con cargo a esta subvención será, fundamentalmente, el que se incorpore a estas tareas a través del plan de empleo local financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de obras y servicios que tengan por objeto el cuidado del medio ambiente y la prevención de incendios forestales en el interfaz urbano-forestal.

Con esta subvención, las entidades beneficiarias podrán adquirir equipos de protección individual frente a los riesgos de cada actividad; ropa de trabajo cómoda y adecuada, incluyendo el gasto derivado de su lavado; herramientas y maquinaria, incluyendo su reparación y los combustibles necesarios para su funcionamiento; y vehículos destinados al transporte de los trabajadores o al desarrollo de su actividad, incluyendo alquiler, reparación y combustible.

También se contempla la adquisición de desfibriladores semiautomáticos portátiles y formación para su uso; servicios higiénicos, instalaciones y locales de descanso, incluyendo tanto la adquisición como el alquiler y los gastos de construcción y mejora; así como medios de comunicación y localización tales como equipos de telefonía móvil y software para toma de datos o posicionamiento en el terreno.

La distribución de la subvención entre las diez entidades beneficiarias se hace atendiendo a criterios de proporcionalidad, basados en el número de trabajadores que cada una de las entidades podrán incorporar a través de la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el marco del Plan de Empleo Local conocido como Montel.

A su vez, el reparto de las subvenciones de este plan de empleo local tiene en cuenta, entre otros, factores como la tasa de paro, la superficie forestal total y la superficie cubierta por combustible forestal.