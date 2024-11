Diputaciones de León y Zamora obtienen los precios más bajos en la contratación del servicio de ayuda a domicilio

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones de León y Zamora obtuvieron en 2022 los precios más bajos en la contratación del servicio de ayuda a domicilio al incluir en sus pliegos de cláusulas administrativas particulares exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, en los que la oferta económica suponía sobre el 50 por ciento de la puntuación total y las mejoras el otro 50.

Así lo establece el informe de fiscalización de los contratos del servicio de ayuda a domicilio de las diputaciones que divulga el Consejo de Cuentas que refleja que la institución provincial de León obtuvo los precios más bajos adjudicados (16,06 euros y 15,98 euro/hora ordinaria) en sus dos lotes, adjudicados en 2022 seguida por la de Zamora (16,36 euros), situándose el precio medio de adjudicación de los diez contratos fiscalizados en 17 euros sin IVA la hora.

Por el contrario, los precios más altos fueron para aquellas que establecieron criterios evaluables mediante juicios de valor, en torno a un 40 por ciento del total de la puntuación, en los que la oferta económica suponía alrededor del 40 por ciento de la puntuación total, y las mejoras sobre el 20 por ciento de los puntos restantes. Fue el caso de las diputaciones de Palencia y Salamanca.

En opinión del órgano autonómico de control externo, las diputaciones cumplen "razonablemente" con la legalidad aplicable a la contratación para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en 2022 -periodo fiscalizado- "excepto por determinadas salvedades".

El Consejo analiza apartados como la comunicación de los contratos, su publicidad, el procedimiento de contratación y los indicadores comparativos, y realiza, a raíz de las conclusiones extraídas, 12 recomendaciones.

Además de las que se realizan con carácter general, se dirigen otras con carácter específico a cada una de las nueve diputaciones: siete a la de Salamanca, seis a la de Zamora, cinco tanto a la de Ávila como a la de León, cuatro respectivamente a las de Burgos, Palencia y Valladolid, tres a la de Segovia y dos a la de Soria, detalla el Consejo a través de un comunicado.

COMUNICACIÓN DE LOS CONTRATOS Las diputaciones, "con carácter general", cumplieron con la obligación de remitir a la plataforma de rendición de cuentas (dentro de los dos meses siguientes al ejercicio de referencia) las relaciones certificadas de este tipo de contratos.

"No obstante, la de Salamanca no incluyó en la relación anual comunicada el contrato de servicio de ayuda domiciliaria y las de Ávila, Burgos y León remitieron las relaciones anuales de contratos fuera del plazo establecido. Además, las de Ávila y Salamanca no cumplieron con la obligación de remisión a la plataforma de rendición de cuentas del documento de formalización del contrato de servicios de ayuda domiciliaria y del extracto del expediente", señala el informe.

Asimismo, las de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora, "aunque cumplieron con dicha obligación, lo hicieron con notable retraso respecto del plazo de tres meses desde la fecha de formalización de los contratos".

PUBLICIDAD DE CONTRATOS

En este apartado, el informe concluye que las diputaciones cumplen con las obligaciones normativas de publicidad en estos contratos.

"No obstante, la de Salamanca no publicó de manera completa las actas de la mesa de contratación y de los informes de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas. La de Zamora realizó la publicación de la adjudicación del contrato fuera de plazo, sin incorporar a esta el documento o resolución de la adjudicación", añade el Consejo de Cuentas.

En cuanto al anuncio de formalización, las de Burgos y León efectuaron la publicación y el envío al Diario Oficial de la UE de los anuncios con mucho retraso. Las de León, Palencia y Zamora no adjuntaron al anuncio el documento de formalización del contrato y esta última no envió el anuncio de formalización, señala el órgano de control.

En cuanto a los pliegos de condiciones, el Consejo de Cuentas concluye que las diputaciones de Ávila, Burgos y Salamanca han producido "una incorrecta ponderación del criterio referente a la oferta económica, ya que han utilizado una fórmula matemática de valoración susceptible de otorgar una importante cantidad de puntos a las ofertas que igualan el presupuesto de licitación".

"También, las fórmulas utilizadas por las de Ávila, Palencia y Valladolid, y, especialmente, la de Salamanca, produce el efecto de concentrar todas las posibles puntuaciones en un pequeño tramo del intervalo de puntos", ahonda el estuido.

Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presentan, con carácter general, "un correcto desarrollo en los pliegos de condiciones".

"Sin embargo, la Diputación de Ávila establece una insuficiente descripción de los elementos a valorar y utiliza un inadecuado procedimiento de atribución de puntos. En el contrato de la de Burgos se califican como criterios de valoración cualitativos algunos que, por no requerir juicio técnico para su apreciación, debieron valorarse de forma automática mediante fórmulas matemáticas", mantiene el Consejo de Cuentas.

Respecto a la ejecución de los contratos, con carácter general consta la recepción de los servicios contratados y su facturación y pago conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato.

Así, ka Diputación de Valladolid, en su contrato, estableció expresamente la actualización anual del precio unitario de adjudicación en el 1,5 por ciento, atendiendo a la previsión de incremento de los costes que dan lugar al cálculo del presupuesto base de licitación, lo que supone de facto una revisión del precio de adjudicación.

Las diputaciones de Segovia y Zamora no procedieron al reajuste de la garantía como consecuencia del incremento del precio del contrato modificado.

INDICADORES COMPARATIVOS.

Por último, desde el punto de vista de la concurrencia, los contratos tuvieron un número "adecuado" de licitadores, igualando o superando el número de cinco empresas interesadas en cada uno de ellos, excepto en la licitación promovida por la Diputación de Segovia, en la que solo presentaron sus ofertas dos licitadores. La media de ofertas ascendió a 5,5 licitadores por contrato.

En cuanto a la concentración de adjudicaciones, una sola empresa era la adjudicataria de los contratos de cuatro diputaciones (Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora). Otras dos eran las adjudicatarias de otros dos contratos, respectivamente.

El precio medio de adjudicación de los diez contratos ascendió a 17,00 euros sin IVA la hora. Los precios mayores corresponden a los contratos de las diputaciones de Palencia (que ascendió a 18,39 euros, adjudicado en 2020) y de Salamanca (18,95 euros, adjudicado en 2021).