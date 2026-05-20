Las diputaciones de Valladolid y Burgos apoyan el cine como motor económico con el rodaje de la película 'Entre Viñas' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones provinciales de Burgos y Valladolid respaldan el cine como motor económico a través de su apoyo al rodaje de 'Entre Viñas', el nuevo largometraje de Onza y A Contracorriente Films, que estos días se rueda en diferentes enclaves de la Ribera del Duero y que llegará a los cines en 2027.

La película, dirigida por María Cereceda y escrita por Marta Buchaca y Ángela Armero, apuesta por una historia coral en la que el humor, la música y la nostalgia sirven también como escaparate para proyectar el paisaje, la cultura y la identidad de los territorios de Burgos y Valladolid.

El rodaje se desarrolla en las localidades de Roa, en la provincia de Burgos, y Peñafiel, en la provincia de Valladolid, lo que consolida a la Ribera del Duero como un espacio atractivo para la industria audiovisual y las producciones cinematográficas, según han destacado fuentes de la institución provincial vallisoletana a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta colaboración institucional, ambas diputaciones refuerzan su apuesta por el sector audiovisual como motor generador de actividad económica, empleo y promoción turística, al favorecer además el impacto directo en servicios, hostelería, comercio y proyección exterior de las provincias.

POTENCIAL PAISAJÍSTICO, PATRIMONIAL Y CULTURAL

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, ha destacado que producciones como 'Entre Viñas' permiten mostrar al mundo el "enorme potencial paisajístico, patrimonial y cultural" de la provincia, al tiempo que generan oportunidades económicas y actividad en el territorio.

Asimismo, ha señalado que el audiovisual se ha convertido en una herramienta estratégica para promocionar Burgos y dinamizar el medio rural.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar, ha subrayado que la Ribera del Duero "reúne todos los ingredientes para convertirse en un gran escenario cinematográfico" y ha valorado la capacidad del cine para proyectar la imagen de la provincia y generar retorno económico, turístico y cultural.

'Entre Viñas' reúne a un reconocido reparto compuesto por Elena Irureta ('Patria', 'Flores de otro mundo', 'Sorda'), Luis Fernández ('Tres metros sobre el cielo', 'Afterparty'), la artista multidisciplinar Edurne, Patricia Conde ('Vacaciones de verano', 'BuenAgente'), Paula Prendes ('Gran Reserva', 'Velvet Colección'), Alejo Sauras ('Los Serrano', 'Estoy vivo'), Cristina Lora, ganadora de la última edición de 'Operación Triunfo', Salva Reina ('El 47', 'Con quién viajas'), Alfonso Lara ('Modelo 77', 'Isabel'), Boré Buika ('Palmeras en la nieve', 'La lista de los deseos) y Unax Ugalde ('Alatriste', 'Los fantasmas de Goya).

Juntos protagonizan una historia feel good para todos los públicos, en la que el espectador conectará desde la emoción y la comedia con unos personajes marcados por el paso del tiempo y las segundas oportunidades.

El largometraje narra la historia de Plis Plas, un grupo musical infantil de éxito internacional que, tres décadas después, debe reencontrarse tras el fallecimiento de su antiguo mánager.

La situación les obligará a superar sus diferencias para recuperar los derechos de su música, en una historia sobre la amistad, las segundas oportunidades y la reconciliación.

La producción cuenta con la participación de Prime Video y RTVE, además de la colaboración del ICAA, y prevé finalizar su rodaje antes del próximo mes de junio.