Directivos de HVL aseguran desconocer que la mina en la que murieron los trabajadores tuviera riesgos de seguridad

Sostienen que la galería cumplía todos los protocolos y medidas previstas

LEÓN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los máximos responsables de la compañía minera Hullera Vasco Leonesa (HVL) han asegurado hoy, en la jornada de toma de declaración a los acusados en el juicio por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de León en 2013, que no tenían conocimiento de que la zona en la que se encontraban los trabajadores supusiera un especial riesgo de seguridad y han afirmado que se cumplía con todos los protocolos previstos.

El presidente del consejo de administración de la compañía minera y consejero delegado, Antonio del Valle, ha reconocido a preguntas del fiscal y de su abogado, las dos únicas partes a las que ha respondido, que "nunca" tuvo "conocimiento" de posibles peligros en esa galería que, a pesar de estar contemplada como un punto de acumulación de gas "especialmente grusuosa", cumplía con todos los "sistemas" de seguridad.

Del mismo modo, ha explicado que el consejo de administración "no se ocupa" de la programación de las explotaciones ya que existía "gente competente" con estas atribuciones y que no tenía "conocimiento" de las labores que se estaban realizando en el momento del accidente. Del mismo modo, ha señalado que el plan de explotación estaba "aprobado" por la autoridad minera.

"En la empresa, la cadena de mando estaba bien delimitada. No había problema de que la gente no supiera sus responsabilidades", ha afirmado el presidente de la Hullera Vasco Leonesa, que ha asegurado que las medidas y los protocolos de seguridad se cumplían "a rajatabla".

NIEGA PRESIONES PARA EXTRAER MÁS CARBÓN

A preguntas del fiscal, Antonio del Valle ha negado que se estuviera sometiendo a los trabajadores a algún tipo de presión para que extrajeran más carbón porque en aquel momento, la compañía minera lo que tenía era "un problema de ventas" y no "de producción". "No se dio la orden de extraer más", ha señalado durante su declaración.

El fiscal también ha interpelado por el despido de personal antes del accidente y ha preguntado si podría tener relación con una posible advertencia de cuestiones relacionadas con la seguridad, a lo que ha respondido que fue una decisión del director general, que elevó al consejo de administración, por "pérdida de confianza". "El director general sabrá cuáles fueron las causas", ha añadido.

También ha recordado que varios informes, emitidos por las universidades de León y de Oviedo, así como por una asociación, que están aportados a esta causa judicial, señalaban que no había "ningún incumplimiento de la normativa".

PRESUPUESTO EN SEGURIDAD

En la misma línea se han manifestado los otros dos acusados, de los 16 llamados a declarar, que, de la misma manera, sólo han respondido a preguntas del fiscal y de su abogado.

El vicepresidente de la Hullera Vasco Leonesa, Arturo del Valle, ha señalado que el proyecto de explotación y el plan de labores en la galería en la que se registró el accidente se encontraban aprobados.

Del mismo modo, ha reiterado que "no llegó al consejo" información de que señalara riesgos en ese punto de la mina por lo que no tiene "conocimiento" de "advertencias de fallos de seguridad", la vez que ha señalado que "nunca se tocó el presupuesto" en materia de seguridad, aunque ha reconocido que en el momento del accidente, en plena crisis de la minería, eran "años complicados".

Por su parte, Aurelio del Valle, que ha asegurado que no tenía funciones "ejecutivas" dentro de la empresa, ha explicado que ejercía de jefe de personal y que, igualmente, no tuvo conocimiento de "quejas sobre la seguridad", y que desde su departamento "no estaba para nada" relacionado con cuestiones de seguridad.