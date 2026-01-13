El director Rodrigo Cortés y los escritores Lorenzo Silva y Javier Sierra protagonizan un ciclo de diálogos en Palencia

Presentación del ciclo 'Diálogos a pie de página' - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Lorenzo Silva y Javier Sierra, el cineasta y también escritor Rodrigo Cortés y las periodistas y escritoras Berna González Harbour y Esther Paniagua, además del detective Óscar Rosa, participarán en la primera edición de 'Diálogos a pie de página', un ciclo de encuentros literarios que va a celebrarse en el Teatro Principal de Palencia entre el 9 y el 11 de febrero.

Esta iniciativa surge como un espacio de debate en torno a la creación literaria y su relación con otros ámbitos, según ha detallado el editor José Ángel Zapatero, promotor de estos encuentros, durante la presentación del programa, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia a través de su Concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas.

Zapatero ha explicado que 'Diálogos a pie de página' invita a los espectadores y lectores a descubrir cómo una misma pregunta puede dar lugar a relatos distintos, "cómo un motivo común se convierte en espejo, en contrapunto, en revelación".

Por su parte, el concejal de Identidad Cultural, Fran Fernández, ha destacado que esta actividad abrirá un espacio de reflexión compartida que pondrá en diálogo voces, perspectivas y sensibilidades distintas en torno a un mismo espacio común.

El programa se compone de tres diálogos que serán moderados por los periodistas Angélica Tanarro, Agustín Romero y Almudena Álvarez y abordarán cuestiones como las relaciones entre el cine y la literatura en una conversación que lleva por título 'Palabras de película'; el modo en que las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial pueden cambiar la creación literaria, bajo el título '¿Y si el próximo bestseller fuera escrito por la IA?' y el reflejo de las historias policiales, de intriga y crímenes en las letras, en una charla denominada 'La fascinación por el mal'.

Las entradas para los tres encuentros serán gratuitas y se podrán retirar en el Teatro Principal de Palencia, aunque también hay invitaciones disponibles en las librerías Amarilla, Ateneo, Del Burgo e Iglesias de la capital.

La programación arrancará el lunes 9 de febrero a las 19.00 horas con el cineasta y escritor Rodrigo Cortés y la periodista y escritora Berna González Harbour, moderados por la periodista Angélica Tanarro. Ambos creadores dialogarán sobre algunos de los libros que se han llevado a la gran pantalla y las claves de estas adaptaciones en 'Palabras de película'.

Al día siguiente, el martes 10, a las 19 horas será el turno de Javier Sierra que, junto a Esther Paniagua, conversarán en '¿Y si el próximo bestseller fuera escrito por la IA?' sobre cómo las nuevas tecnologías, y en especial la Inteligencia Artificial, cambian la creación artística y literaria.

Y es que la irrupción de la IA en el ámbito literario ha abierto un abanico de nuevos horizontes para la creatividad y la innovación, aunque destapa un tiempo de enormes desafíos para la autenticidad y lo genuino de la escritura que estará moderada por el periodista Agustín Romero.

'La fascinación por el mal' será el último de los tres diálogos programados en la primera edición de este ciclo, una cita que tendrá lugar el miércoles 11 a las 19.00 horas y contará con el escritor Lorenzo Silva y el detective privado Óscar Rosa que, moderados por Almudena Álvarez, darán respuesta a cuál es la distancia real entre esos espacios fronterizos que cruzan la ficción y la realidad cuando se habla de crímenes y otros sucesos oscuros propios de la condición humana.

Al finalizar cada uno de los diálogos, los autores firmarán ejemplares de sus últimas obras.