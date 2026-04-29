Directora de AENA visitará León en los próximos días y se abordará la viabilidad de la terminal de carga del aeropuerto

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LEÓN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Aeropuertos de AENA, Elena Mayoral, se trasladará a León en los próximos días, una visita en la que se pondrá sobre la mesa la viabilidad de la instalación de la terminal de mercancías en el aeropuerto leonés.

Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha señalado que la visita está pendiente de confirmar su se producirá la próxima semana o la siguiente. "Vendrá ella, insito, para hablar de muchas cosas.

En ese sentido, ha asegurado que se informará sobre la visita con antelación para poder establecer una reunión en la que se aborde la necesidad compartida por todos los grupos políticos de que el aeropuerto cuente con una terminal de mercancías.

No obstante, ha recordado que el aeródromo leonés se encuentra en una base militar, motivo por el cual cualquier actuación que deba abordarse depende del Ministerio de Defensa.

Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo al preguntar por este asunto durante el pleno celebrado este miércoles el portavoz del PP en la Diputación, David Fernández, en una sesión en la que se han abordado otras cuestiones y se han aprobado asuntos como los proyectos del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) 2025 o la convocatoria y bases específicas para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para la lucha, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra, para el año 2026.

Cabe recordar que en la reunión mantenida el pasado día 16 de octubre de 2025 entre el presidente de la Diputación de León y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se comprometió el traslado de la directora general de AENA a León para analizar cuestiones de viabilidad técnica, así como el posible uso de instalaciones ya existentes para la terminal de mercancías.

Por su parte, la Diputación de León se comprometió a buscar la implicación empresarial. En este sentido, las organizaciones empresariales leonesas han realizado una consulta entre las compañías sobre la funcionalidad de una terminal de mercancías en el Aeropuerto de León y el 75 por ciento de las mismas expresó que le resultaría útil para el desarrollo de su actividad.

El 93,8 por ciento de las empresas leonesas consultadas realiza exportaciones y el 86,7 por ciento de estas con una periodicidad, al menos, mensual. Los medios utilizados por dichas compañías son las carreteras mayoritariamente y, en mucha menor medida, la vía marítima.