Diseñadores de CyL dan a conocer su trabajo en la alfombra roja de los Premios Academia de la Moda Española

La moda de Castilla y León desfila por la alfombra roja de los premios Academia de la Moda Española - CEOE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uniendo Moda Castilla y León situó la moda de la Comunidad en una de sus principales ventanas de visibilidad nacional, la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, celebrada en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y retransmitida en directo por Radiotelevisión Española (RTVE).

El proyecto, impulsado por CEOE Castilla y León y la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, articuló su colaboración en la cita con un espacio expositivo en el lobby del teatro en el que nueve diseñadores mostraron sus creaciones.

Pudieron verse, así, diseños de Alejandro Maíllo, Carolina Gázquez, Esther Noriega, Eulalia Mateos, Santiago García-Didesant, Nathan Cubero, Guillermo Décimo, Silvia Fernández y Pablo y Mayaya, lo que permitió a invitados, prensa, autoridades y profesionales del sector conocer de cerca el trabajo de los creadores de la Comunidad en los momentos previos al inicio de la gala de entrega de premios.

Además, la presencia de Uniendo Moda en los III Premios Academia de la Moda permitió a varios diseñadores de Castilla y León pasar por la alfombra roja ante los principales medios del país, estilistas, profesionales del sector y representantes de la industria creativa.

Alejandro Maíllo, Carolina Gázquez, Eulalia Mateos, Santiago García-Didesant, Nathan Cubero, Guillermo Décimo y Pablo y Mayaya protagonizaron la aparición de la moda de la Comunidad en la alfombra roja del Gran Teatro Príncipe Pío, uno de los escenarios más relevantes del panorama nacional.

La representación institucional de Uniendo Moda en la gala contó con la asistencia de la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, acompañada por representantes de CEOE Castilla y León y por el equipo del proyecto.

A esta presencia se sumó una nutrida representación de diseñadores vinculados a Uniendo Moda, que acudieron como invitados a la ceremonia y participaron en los actos organizados en torno a la gran noche de la moda española.

La participación en los Premios Academia de la Moda Española puso el broche a una primera mitad de año de "fuerte proyección nacional" para Uniendo Moda, ha resaltado CEOE a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En los últimos meses, el proyecto ha reforzado su presencia en escenarios como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Atelier Couture, ha incorporado diseñadores de la Comunidad a una sala de exposición --showroom-- profesional en Madrid, operativo hasta octubre, y ha impulsado acciones formativas vinculadas a los retos actuales del sector.