A disposición judicial por agredir, destrozar el domicilio y amenazar de muerte a su mujer en Palencia

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Palencia. - POLICÍA MUNICIPAL PALENCIA - Archivo

PALENCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 41 años ha pasado a disposición judicial en Palencia después de ser detenido por un presunto delito de violencia de genero en un domicilio del centro de la ciudad la pasada madrugada.

Según informa el Ayuntamiento, agentes de la Policía Local acudieron a la llamada de la víctima sobre las 01.00 horas en la que indicaba que su marido le había agredido, había causado destrozos en el domicilio y le había amenazado de muerte.

Instantes después, una patrulla atendió a la mujer, de 37 años, a la que tranquilizó y trasladó a un centro de salud para atenderla y realizarla un parte de lesiones.

Paralelamente, otra unidad acudió al domicilio de la pareja, en el que se encontraba el presunto agresor. El varón facilitó la entrada a la vivienda a los agentes, quienes contemplaron que el relato de la mujer sobre los desperfectos ocasionados era ciertos y procedieron a su detención por un presunto delito de violencia de género.

Asimismo, el detenido fue informado de los derechos que le asisten y trasladado a un centro de salud para que fuese evaluado por sanitarios. Tras su observación, agentes de Policía Local presentaron al detenido en la Comisaría de Policía Nacional, donde ha quedado a disposición judicial.