A disposición judicial tras colocar microcámaras en aseos femeninos de una empresa de Portillo (Valladolid)

Momento de la detención. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 48 años ha pasado a disposición judicial después de ser detenido por colocar una microcámara oculta en los aseos femeninos de una empresa ubicada en el término municipal de Portillo (Valladolid).

Los hechos se remontan al 27 de marzo, cuando trabajadoras de la empresa localizaron, detrás de un contenedor de higiene femenina, un dispositivo compuesto por una microcámara, una tarjeta microSD y dos baterías, claramente preparado para grabar imágenes sin consentimiento, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

A raíz del hallazgo, nueve mujeres presentaron denuncia, junto con el representante de la empresa, por vulneración de la intimidad. La Guardia Civil asumió de inmediato la investigación y tomó declaración a todas las personas con acceso a las instalaciones.

Con autorización judicial para el análisis del material intervenido, los agentes lograron centrar las sospechas en un trabajador de la empresa, si bien evitaron en todo momento cualquier filtración de datos.

Una vez identificada la presunta autoría, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del investigado, donde se intervinieron diversos dispositivos tecnológicos relacionados con los hechos. Finalmente, se procedió a la detención del individuo, que ha quedado a disposición judicial.