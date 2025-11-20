A disposición judicial dos jóvenes de Ágreda (Soria) por disparar con una carabina y herir gravemente a dos gatos

ÁGREDA (SORIA), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos vecinos de la localidad soriana de Ágreda, de 30 y 21 años, como autores de un delito contra los animales por disparar con una carabina de aire comprimido a dos gatos a los que causaron lesiones graves.

Los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria (Seprona) han llevado a cabo la actuación dentro de la operación 'Bastis', han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Las investigaciones a raíz de que, el pasado mes de agosto, vecinos de la localidad de Ágreda encontraron dos gatos que presentaban heridas y fueron trasladados a una clínica veterinaria.

A través de diversas pruebas y radiografías realizadas, se observó que presentaban diversas fracturas, encontrándose en el interior de su cuerpo balines alojados, compatibles con los utilizados por una carabina de aire comprimido.

La Guardia Civil, a través del Seprona, inició la investigación con el objeto de poder identificar a los supuestos autores de los hechos y logró determinar que, durante varios días de los meses de julio y agosto de 2025, estas dos personas armadas con una carabina de aire comprimido, recorrieron las calles del casco urbano de la localidad de Ágreda, donde disparaban a los gatos que se encontraban a su paso.

TRATAMIENTO VETERINARIO

Según los certificados veterinarios, los felinos presentaban heridas que necesitaron de tratamiento veterinario y, en el caso de uno de los ellos, estuvo en peligro su vida, puesto que era una gata se encontraba en estado de gestación.

Por este motivo, en la clínica tuvieron que realizarle la interrupción del embarazo, dado que, al tener la cadera rota, el animal no hubiera podido parir y habría muerto.

A su vez, por los citados hechos, se interpuso denuncia ante el subdelegado de la provincia, por infracción a la normativa sobre seguridad ciudadana, por portar y disparar un arma en una zona no autorizada.