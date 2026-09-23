A disposición judicial dos personas en Palencia por fraude documental en su proceso de regularización

Agente de la Policía Nacional de Palencia. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a dos varones a los que detuvieron como presuntos autores de delitos de falsedad documental después de comprobar la falsedad de los documentos que habían aportado en trámites relacionados con la normativa de extranjería.

Tal y como han informado fuentes de la Subdelegación, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras llevó a cabo las dos intervenciones tras detectar indicios de fraude documental en trámites relacionados con la normativa de extranjería.

La primera intervención tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, cuando los agentes detectaron irregularidades en un certificado de empadronamiento presentado durante la tramitación de documentación personal.

Tras efectuar las comprobaciones oportunas mediante los sistemas policiales, determinaron que el certificado era falso, por lo que procedieron a detener al varón que lo había aportado como presunto autor de un delito de falsedad documental.

La segunda intervención tuvo lugar el 14 de septiembre, cuando los agentes detectaron irregularidades en una tarjeta de identidad rumana utilizada en un trámite relacionado con la normativa de extranjería. Tras las comprobaciones oportunas realizadas mediante los sistemas policiales, se determinó que el documento era falso.

Por este motivo, se procedió a la detención de su portador como presunto autor de un delito de falsedad documental. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Las diligencias continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación, en su caso, de posibles responsabilidades adicionales.