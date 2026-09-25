A disposición judicial tras ocupar una vivienda de alquiler social del Ayuntamiento de Salamanca

SALAMANCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a un hombre al que detuvieron como presunto autor de un delito de usurpación y otro de desobediencia grave, después de que los vecinos avisaran de que estaba en el interior de una vivienda unifamiliar de Salamanca cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento y que está destinada a alquileres sociales.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 24 de septiembre, cuando los agentes recibieron el aviso de una persona que alertaba de movimientos inusuales en una vivienda de su calle, al tiempo que indicaron que no debería haber nadie en su interior, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

A la llegada de los agentes, observaron a un varón en el interior del inmueble, quien manifestó ser el titular de un contrato de arrendamiento. Sin embargo, las comprobaciones realizadas sobre la documentación aportada y las circunstancias del lugar permitieron apreciar indicios de que carecía de autorización válida para ocupar la vivienda.

Asimismo, los agentes recabaron el testimonio de otro vecino, quien confirmó que el varón habría accedido al inmueble poco tiempo antes y que la vivienda no se encontraba ocupada el día anterior.

Tras informar al detenido de las circunstancias y requerirle para que abandonara voluntariamente el inmueble, éste se negó a hacerlo, por lo que los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de usurpación y otro de desobediencia grave.

Una vez en el interior de la vivienda, los agentes comprobaron que esta se encontraba completamente vacía, sin mobiliario, agua corriente, ni suministro eléctrico. Asimismo, observaron que la vivienda disponía de un bombín cambiado y que la puerta de acceso al patio permanecía cerrada con llave, sin que el detenido dispusiera de ella.

Las gestiones posteriores permitieron confirmar que el inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Salamanca y se encontraba destinado a un programa de alquiler social. Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, a la cual se ha dado cuenta de los hechos acaecidos.