A disposición judicial en Palencia por falsificar certificados de descontaminación de 500 vehículos de la DANA

Vehículos afectados. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito de falsedad documental en la localidad de Villamuriel de Cerrato en la que acumulaba medio millar de vehículos procedentes de la DANA.

Esta investigación se inició tras la localización por parte de componentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de una parcela con una gran cantidad de vehículos, aproximadamente unos 500, procedentes todos ellos de localidades afectadas por la DANA, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Tras una actuación conjunta de agentes del Seprona con el Equipo Pegaso, se verificó que una cantidad considerable de vehículos no habían sido descontaminados de la manera correcta, habiéndose emitido los certificados de descontaminación sin haberla llevado al efecto.

Tras averiguar la identidad de la persona responsable de los presuntos ilícitos, se instruyeron las correspondientes diligencias pasando después, a disposición judicial.