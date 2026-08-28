A disposición judicial en Palencia por optar a un puesto de sanitario con titulación falsa

Un momento de la detención. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Palencia, han puesto a disposición judicial a un varón por su presunta relación con la presentación de documentación irregular durante un proceso de contratación para un puesto de enfermero en una entidad sanitaria de la capital palentina.

Al arrestado se le atribuyen presuntamente tres delitos de falsedad documental, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado. La investigación se inició después de que la entidad sanitaria detectara posibles irregularidades en la documentación aportada por el candidato.

Los hechos se remontan al pasado 2 de junio, fecha en la que el investigado participó en una entrevista personal para optar al puesto manifestando disponer de la titulación y experiencia solicitadas.

Posteriormente, el 8 de junio, el departamento de personal solicitó al aspirante diversa documentación acreditativa.

Entre los archivos remitidos figuraban un documento presuntamente relacionado con la verificación de títulos universitarios y un certificado de colegiación profesional. Ante las dudas surgidas, la entidad realizó las comprobaciones oportunas.

La consulta del código de verificación de uno de los documentos no permitió confirmar la titulación exigida al figurar asociada a otros estudios, mientras que el colegio profesional confirmó que el varón no figuraba registrado en los términos reflejados en el certificado.

Tras solicitarle la documentación original o justificante sin obtener respuesta posterior por su parte, el centro sanitario presentó una denuncia el 16 de junio.

La Policía Nacional inició las pesquisas e indagaciones en los registros competentes y concluyó la existencia de indicios de documentación falsificada, procediendo a la detención del presunto responsable el 26 de agosto y a su posterior puesta a disposición judicial.