A disposición judicial tras robar tres relojes valorados en más de 500 euros en una residencia de Salamanca

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Salamanca ha puesto a disposición judicial a un varón por la comisión de un delito de hurto y allanamiento de morada tras entrar en dos habitaciones de una residencia de estudiantes situada en la zona del campus universitario de las que se ha llevado tres relojes valorados en más de 500 euros.

El autor de los hechos accedió el pasado miércoles a la residencia sobre las 16.00 horas y tras bajar unas escaleras, se dirigió por uno de los pasillos a las zonas comunes para posteriormente ir al pasillo en el que se encontraban las habitaciones de los residentes. Una vez allí, accedió a una de las habitaciones y desde ésta a otra con la que está comunicada por una puerta interior.

De las habitaciones tras revolver y registrar entre las pertenencias de los residentes, se llevó un total de tres relojes valorados en más de 500 euros, tal y como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El ahora detenido fue sorprendido por uno de los residentes en el interior de la habitación mientras revolvía entre sus pertenencias y, al preguntarle que estaba haciendo, éste le manifestó que era personal de mantenimiento, concretamente electricista.

El residente le indicó que permaneciera en el lugar para poder comprobarlo, momento en el que el hombre se puso nervioso, le mostró el interior de la mochila a la vez que le manifestó que él no había cogido nada de las habitaciones, para abandonar el lugar apresuradamente.

Posteriormente, y tras denunciar las sustracciones de los relojes en dependencias policiales, comenzaron las gestiones de investigación con el fin de esclarecer los hechos ocurridos. De este modo, agentes de la Policía Nacional procedieron a identificar al autor de los hechos, al que se ha detenido tras ser localizado como presunto autor de los delitos de hurto y allanamiento de morada.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido ha pasado a disposición de la Autoridad judicial, a la cual se dio cuenta de los hechos con la remisión de todo lo tramitado.