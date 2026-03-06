El dispositivo electoral movilizará a 30.682 personas y habilitará 2.910 locales para constituir 4.470 mesas

Archivo - Urna electoral - JOSE L.SANCHEZ - Archivo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo electoral para los comicios autonómicos del 15 de marzo movilizará a 30.692 personas, entre ellas los 13.410 miembros de las mesas electorales que se distribuirán en las 4.470 mesas que se constituirán en un total de 2.910 locales habilitados para ello.

Por provincias, el mayor número de mesas electorales se ubicarán en Valladolid, con 767, seguida de Burgos, con 748; León, con 675; Salamanca, con 633; Zamora, con 368; Ávila, con 354; Palencia, con 341; Segovia, con 327, y Soria, con 257.

Además y para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto, se han previsto 301 rutas de transporte, una cifra inicial que se podría ampliar ya que el listado sigue abierto a nuevas solicitudes. El mayor número de rutas iniciales corresponde a León, con 75, seguida de Burgos, con 68; Zamora, con 44; Soria, con 36; Palencia, con 26; Ávila, con 18; Segovia, con 17; Salamanca, con 12, y Valladolid con 5.

Asimismo, se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual: 33 en Valladolid, 15 en León, 14 en Zamora, 9 en Salamanca, 8 en Burgos, 5 en Segovia y 4 en Ávila.

En total y según ha recordado este viernes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el censo de personas con derecho a voto el próximo 15 de marzo es de 2.097.768 electores, 1.917.546 censados en España entre los que hay 81.890 nuevos electores respecto a los comicios autonómicos de 2022. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 con 20.143 incorporaciones en este caso respecto a la cifra de hace cuatro años.

El seguimiento oficial de las elecciones autonómicas se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Delibes donde el consejero de la Presidencia informará a las 09.30 horas sobre la apertura de los colegios electorales, con otras cuatro comparecencias con datos de participación a las 12.00, 14.30, 18.30 y 20.00 horas.

González Gago ha destacado que se trata de un "complejo dispositivo electoral" en una Comunidad Autónoma "muy especial" caracterizada por su amplitud, más de 95.000 kilómetros cuadrados, y por un "municipalismo muy intenso" ya que está formada por 2.248 municipios y por 2.208 entidades menores, "lo que exige un despliegue logístico y humano que sea capaz de llegar de forma eficaz a todo el territorio para asegurar el correcto desarrollo de la jornada y el ejercicio efectivo del derecho al voto".

El consejero ha incidido además en que la celebración de las elecciones cuando tocaba, es decir, al término de la legislatura, ha permitido organizar todo el dispositivo "con tiempo y anticipación" y ha explicado que el trabajo comenzó antes del verano de 2025, "es decir hace nueve meses". González Gago ha destacado también la "exactitud" de la programación efectuada, junto a la "coordinación interna", que debe funcionar "como si fueran un reloj de precisión", y la colaboración.

En las elecciones autonómicas del 15 de marzo intervendrán la Junta Electoral de Castilla y León, las nueve juntas provinciales y 39 de zona integradas por 306 personas, junto al personal colaborador. El operativo contará además con 4.470 representantes de la Administración designados para la jornada electoral, uno por mesa; 1.228 secretarios municipales; 123 jueces de primera instancia y 2.125 jueces de paz.

A estos efectivos se suman 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.077 de la Guardia Civil y 2.185 de la Policía Nacional), 624 de las policías locales y 144 empleados públicos de la Junta que trabajarán de manera extraordinaria para asegurar el correcto desarrollo de la jornada, entre ellos 50 conductores para traslado de material escolar.

Por último y según ha detallado González Gago, entre el material a distribuir para la cita con las urnas del 15 de marzo destacan 26.461.680 papeletas; 6.330.075 sobres; 44.385 actas; 51.226 manuales destinados a los miembros de mesa, y 178.805 impresos electorales de diversa naturaleza, como nombramientos y citaciones para miembros de mesa y otros actos intervinientes, listas numeradas de votantes o solicitudes y certificados relacionados con el voto por correo.

