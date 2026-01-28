Dispositivo especial de tráfico en León capital por la tractorada prevista para este jueves

Archivo - Agricultores y tractores en una imagen de archivo durante una manifestación en la provincia de León en 2024. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LEÓN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia, control y gestión del tráfico con motivo de la tractorada prevista para mañana en la ciudad de León convocada por el sector agrario.

Además, habrá afecciones en la circulación y cortes de tráfico en las vías por la que discurrirá la protesta. La caravana de vehículos y personas a pie se concentrará en el aparcamiento de superficie del Estadio Reino de León a partir de las 8.00 horas y el inicio del recorrido está previsto a partir de las 11.00 horas.

El acto reivindicativo discurrirá por la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, avenida de Palencia, glorieta de Guzmán, avenida de República Argentina, calle Santa Nonia, paseo del Jardín de San Francisco, avenida de Independencia, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, plaza de San Marcos, avenida Peregrinos y finalizará en la explanada de los Pendones Leoneses en torno a las 15.00 horas.